Villámsebességgel érkezett meg az új Audi RS 5 Coupé

Az Audi RS 5 Coupé az új RS formai nyelvezet első Audi Sport modellje. Teljes egészében új fejlesztésű 2.9 TFSI biturbo motorja 331 kilowattot (450 LE) teljesít, maximális forgatónyomatéka pedig 600 newtonméter. Az alapkivitelhez tartozó quattro hajtásrendszer mind a négy kerékre eljuttatja a motor teljesítményét.

„Az új Audi RS 5 Coupé az Audi Sport RS modelljei kínálatának Gran Turismo tagja. A nagyteljesítményű kupé az elegáns esztétikum és a zavartalan mindennapos használhatóság igényes ötvözete. V6-os biturbo motorja teljes egészében új fejlesztés, amely magasabb fokú gazdaságosság mellett kínál még jobb menetteljesítményeket”

– jellemezte az újdonságot Stephan Winkelmann, az Audi Sport GmbH ügyvezető igazgatója.

Az RS 5 Coupé megalkotásakor az Audi 90 quattro IMSA GTO markáns versenysport-részletei ihlették a formatervezőket. Az új Audi RS 5 Coupé elejét az RS-modellekre jellemző méhsejt mintázatú rácsozattal fedett, masszív hatású légbeömlő nyílásai határozzák meg. A Singleframe hűtőrács jóval szélesebb és alacsonyabb, mint az alapmodellen, a fényszórók mellett pedig további oldalsó légbeömlő és -kilépő nyílások tűnnek fel. Az extrafelszerelésként rendelhető Matrix-LED fényszórókat sötétített betétjeik különböztetik meg. Oldalt a „quattro blister” motívumok emelik ki még jobban a 15 milliméterrel kiszélesített kerékjáratok felett húzódó, erőteljesen domborodó formákat.

Kimondottan sportos stílusjegyek az RS-specifikus diffúzorbetét, az RS-kipufogórendszer ovális végcsövei és a kiegészítő légterelő perem. Az RS 5 Coupé alapkivitelben 19 col peremátmérőjű kerekeken gördül, de extrafelszerelésként 19 és 20 colos könnyűfém keréktárcsák is rendelkezésre állnak. Az egyéni kialakítási lehetőségek kínálatát fényes fekete, szénszál-erősítésű műanyag (karbon) és matt alumínium optikai csomagok bővítik tovább. Az új Audi RS 5 Coupé 4723 milliméteres hosszúsága 74 milliméterrel haladja meg elődjét.

Egyaránt jelentős előrelépés az erő és a gazdaságosság terén, a semmi mással össze nem téveszthető RS-hangzású, új fejlesztésű 2.9 TFSI V6-os biturbo motor. Teljesítménye 331 kW (450 LE), 600 newtonméter maximális forgatónyomatéka (170 newtonméterrel több, mint az elődé) pedig igen széles, 1900 és 5000 percenkénti fordulatszám közötti tartományban mindvégig a pilóta rendelkezésére áll.

Az A5-család csúcsmodellje álló helyzetből mindössze 3,9 másodperc alatt gyorsít fel 100 kilométer/órás tempóra, végsebessége pedig az opcionális RS dinamika-csomaggal eléri a 280 kilométer/órát.

A 2.9 TFSI aggregát két turbófeltöltője középen, a hengersorok között kapott helyet. Az érzékeny gázadási reakciók érdekében a beszívott levegő kettős vezetésű rendszeren áramlik a feltöltőkre, majd az égésterekbe. A B-ciklus szerinti égésfolyamat a centrális közvetlen benzinbefecskendezéssel a gazdaságosság új szintjét kínálja az RS-modellek körében. E megoldás keretében a rövidebb sűrítési ütem jóval nagyobb geometriai sűrítési arányt tesz lehetővé. Ez a normál tartamú, ám ez esetben a sűrítéshez viszonyítva hosszabb munkaütemmel közösen jelentős előnyöket kínál a hatásfok terén, jelentősen növelve a motor gazdaságosságát. Az új V6-os biturbo erőforrás így 8,7 liter üzemanyaggal is beéri az NEFZ-menetciklus során (szén-dioxid-kibocsátás: 197 g/km), azaz 17 százalékkal gazdaságosabb elődjénél. Az új RS 5 Coupé jelentős „fogyókúrán” is átesett, 1655 kilogramm saját tömege 60 kilogrammal alakul a korábbi alatt. Kívánságra a tető szénszál-erősítésű műanyag (karbon) kivitelben is rendelhető, amelyen jól kivehető a szénszál-szerkezet.

A biturbo aggregát ereje sportos hangolású, optimalizált kapcsolási időkkel működő, nyolcfokozatú tiptronic sebességváltón keresztül jut a központi differenciálművel szerelt quattro állandó összkerékhajtásra. A rendszer aszimmetrikusan (40:60 arányban) osztja el a forgatónyomatékot az első- és a hátsó kerekek között, dinamikus irányíthatósági tulajdonságokat, optimális vonóerő-átadási képességeket és a lehető legmagasabb fokú biztonságot garantálva. Kívánságra az Audi a hátsó tengely sport-differenciálművét is szállítja.

Az első kerekeknél továbbfejlesztett ötkaros felfüggesztéseket alkalmaztak a tervezők, míg hátul ugyancsak ötkaros konstrukció váltotta fel az előd trapézlengőkaros megoldását. Mindez a sportos és agilis menettulajdonságoknak egyaránt előnyére szolgál, miközben a kényelem is jelentősen nőtt. Az alapkivitel RS-sportfutóműve az alapmodellénél jóval mélyebbre süllyeszti az Audi RS 5 Coupé karosszériáját. Igényes alternatívaként az Audi Sport a Dynamic Ride Control (DRC) rendszerével kiegészített RS-sportfutómű plusz technikáját is kínálja, de kerámiafékek és az RS-specifikus hangolás szerinti dinamikus kormányzás is rendelkezésre áll. A szériafelszereltséget bővítő Audi drive select menetdinamikai szabályozórendszer segítségével a vezető egyénibb, dinamikusabb vagy kényelmesebb stílus szerint alakíthatja a vezetés személyes élményét.

Az Audi RS 5 Coupé fekete alaptónusú utastere különösen igényes és sportos kialakítású. Olyan részletmegoldásai, mint az – extrafelszerelésként akár méhsejt-mintázatú steppeléssel varrott Feinnappa bőrkárpitozású – RS-sportülések és az alul egyenesített karimájú, bőrbevonatú multifunkciós RS-sportkormány utasterében is kiemelik a nagyteljesítményű kupé karakterét. Az üléseken, a kormánykeréken, a küszöbléceken és a sebességváltókaron egyaránt „RS” felirat tűnik fel, az Audi virtual cockpit RS-kijelzői pedig a gumiabroncsok nyomásáról, a forgatónyomatékról és a nehézségi gyorsulással (g) kifejezett menetdinamikai erőhatásokról tájékoztatnak. A fordulatszámhatár elérésekor kapcsolásjelző fények figyelmeztetik a sofőrt a felkapcsolásra. Az RS-dizájncsomag sportos kontrasztként vörös színnel egészíti ki az összhatást, fő elemei a kormánykerék, a sebességváltókar és a térdtámaszok Alcantara bevonattal, illetve a vörös szegélyű biztonsági övek és az RS-logóval ellátott szőnyegek. Exkluzív fényezésként az Audi Sport a Sonoma-zöld metált kínálja RS 5 Coupé modelljéhez.

A színvonalas fedélzeti szórakoztatásról széles körű infotainment-kínálat gondoskodik. Az MMI touch funkcióval kiegészített, kívánságra rendelhető MMI Navigációs rendszer plusz az Audi connect hardver-modulját is tartalmazza, amellyel az RS 5 Coupé az LTE-szabvány szerint kapcsolódhat az internetre. A Németországban beépített Audi connect SIM-kártyának köszönhetően a connect-szolgáltatások rögzített díjas adatforgalma három évig ingyenes, az európai roaminggal együtt. Az utasok az opcionális WLAN-hotspot segítségével szörfözhetnek mobil külső eszközeikkel a világhálón.

Az Audi smartphone interface az Apple Car Play és az Android Auto segítségével bizonyos tartalmakat önálló MMI-menüben jeleníthet meg. Utóbbi kezelése könnyű és intuitív, elsősorban a természetes hangvezérlésnek, a szabadszöveges keresőnek és a multifunkciós kormánykeréknek köszönhetően. A középkonzolon kialakított érintőfelületen (touchpad) a vezető egyszerűen görgethet (scroll), nagyíthat (zoom), illetve vihet be különböző írásjeleket. További high-end technika a Head-up kijelző, a vezetői segédrendszerek kínálatában pedig akár harmincféle berendezés növelheti a biztonságot, a kényelmet és a gazdaságosságot. A fejlett rendszerek intelligens együttműködése további jelentős lépés az automatizált vezetés útján.

Az Audi RS 5 Coupé első nemzedékének tagjaiból 2010 óta világszerte több mint 13 ezer példány kelt el. Az új nagyteljesítményű kupé 2017. júniusban érkezik Németországban és további európai piacokon a márkakereskedőkhöz, ajánlott fogyasztói bruttó alapára 25.710.000,- Ft.