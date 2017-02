De miééért kellett ezt tenni az orrával?

Hetek óta megy a hitetlenkedés a frissített Skoda Octavia orrával kapcsolatban, olyat húztak a csehek, amire kevesen számítottak. Portugáliában próbáltunk megbarátkozni az új formával, de legfeljebb csak félig-meddig sikerült. Kár, mert az Octaviánál jobb autó már nem is nagyon kell.

Skoda Octavia – maga a megtestesült szürkeség, unalmas semmilyenség és megbízható kiszámíthatóság. Mármint ez ugrik be róla elsőre, nemde? Nekem két saját Octavia után is annyira, hogy amikor a vekker hajnali négykor belevisított az éjszaka csendjébe, nem mondom, hogy nem gondoltam arra, kell a francnak az egész bemutató, inkább alszom még egy kicsit, és ráfogom az egészet valami kamudugóra az M0-son.

De ahogy a másik oldalamra fordultam, és közben tisztult az álom és ébrenlét között vergődő tudatom, hirtelen eszembe jutott: oké, a vezetési élménnyel kapcsolatban nyilván nem ér majd meglepetés, de ezt az új orrot! Ha valamit, hát ezt látnom kell élőben! Boldog-boldogtalan elmondta már, mennyire ronda lett a ‘négyszeműsített’ Octavia, de a valóság sokszor más, mint ami a képekről átjön.

Nos, ebben az esetben sajnos legfeljebb csak egy kicsit. Hosszú volt az út Portugáliáig, és esküszöm, egész úton próbáltam bemagyarázni magamnak, hogy nem lesz ez olyan rossz, mint elsőre látszott. De elég volt egyetlen lépést tenni a vakítóan napfényes parkolóban, hogy világossá váljon, az egész utat egy borzasztóan hülye gondolatra pazaroltam.

Ami nem megy, azt nem kell erőltetni, én valószínűleg nem fogom megszeretni a négyszemű dizájnt, bár tény, hogy élőben kicsivel jobb, mint képeken. De sajnos tényleg csak kicsivel. Egy skodás dizájner azt mondta, hogy ezúttal érzelmeket akartak kelteni az Octaviával kapcsolatban, hogy ne csak úgy legyen, hanem igazán szeretni vagy utálni (is) lehessen.

Nem tudom, hogy miért pont az Octaviával kezdtek el kísérletezni, és miért éppen most, bár ez utóbbira van elfogadható válasz. 2019-ben úgyis jön a következő generáció, addig alig van hátra egy kis idő, kísérletezésnek éppen megteszi. Ha nagyon nem tetszik a vevőknek az új irány, viszonylag hamar vissza lehet térni egy konzervatívabb irányhoz, de rizikó azért így is van a dologban. Az Octavia ugyanis a márka messze legnagyobb darabszámban eladott autója, itt nem babra megy a játék, ha valami balul sül el, az látszani fog a számokon.

Tény ugyanakkor az is, hogy vannak, akiknek tetszik. Az importőr képviselőjétől megtudtuk, hogy volt olyan ügyfél, akinek leadott rendelése volt a kifutó modellre, de amint meglátta a képeket a frissített Octaviáról, már telefonált is, hogy minden, ami eddig volt, sztornó, inkább megvárná az újat. Ha ilyenből lesz több, nyert ügye van a Skodának, itthon meg egyébként sem kockáztat. Tízből majdnem kilenc Octavia cégekhez kerül, nekik meg körülbelül teljesen mindegy, hogy néz ki.

A formájától függetlenül az új Octavia nagyjából pont ugyanolyan, mint eddig volt. Steril, megnyugtatóan kiszámítható, ennél jobb autó nemhogy egy területi képviselőnek, valószínűleg senkinek sem kell. Megtartotta minden erényét, vagyis a hatalmas helykínálatot (főleg hátul), a félelmetesen tágas csomagtartót, és a Volkswageneket idéző kifinomult járáskultúrát.

Az 1,2-es turbómotort váltó 1.0 TSI-ről kiderült, hogy a háromhengerességéből semmit sem hallani az utastérben, sőt menet közben igazából alig hallani valamit. Ha emelkedőn hirtelen padlózni kell, akkor persze nem ugrik valami nagyot, főleg ha az egész család és a csomagjaik is odabent vannak, de az egyedül furikázó alkalmazottaknak egy-két cég akár be is vállalhatja a kedvezőbb árért cserébe. Ezzel együtt az Octavia még mindig az 1,4-es TSI-vel az igazi, az 1,5-ösre pedig már csak egy kicsit kell várni. Az ugyanis mégsem járhatta, hogy az elvileg feljebb pozicionált Golffal egy időben kapja meg.

A frissítéssel jött néhány újítás a fedélzeti elektronikához is, ezekbe még kötelező jelleggel sem lehetne belekötni. Az új nagyképernyős navigáció képe hihetetlenül éles, retinaszerű felbontást ad, egyedül csak arra kell figyelni, hogy ne automata állásban legyen a nagyítás. Néha ugyanis későn zoomol, ami egy bonyolult autópályás csomópontban nem valami szerencsés – egyszerűbb fixen száz méteres nagyításra tenni, és akkor nincsenek váratlan meglepetések.

Van már (végre) kormányfűtés, hiánypótló állítható színű hangulatvilágítás, vezeték nélküli telefontöltés, sőt továbbfejlesztett Skoda Connect is, most már mobilon is ellenőrizhetjük, hogy a parkoló melyik átkozott sorában hagytuk a kocsit. A SmartGate funkcióval az okostelefon csatlakoztatható az autóhoz, és hozzáférhetővé válnak a vezetési adatok és szervizinformációk. Sőt, az új nagyképernyős navi már wifi-hotspotot is kínál, a hátsó ülések elé 230 voltos konnektor rendelhető.

Megjelent a kínálatban az adaptív tempomat, a vontatmány-asszisztens, és minden, aminek a kategóriában helye van. Az elődjénél nagyjából egy-másfél százalékkal drágább új Octavia nem meglepő módon továbbra is kiváló autó, de egy valami nagyon hiányzik az extralistáról: egy normális fényszóró… Vajon hányan pipálnák ki? Én azonnal

Írta: Koncz Dávid