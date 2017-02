Jól látsz? Jól látszódsz?

Az autóvezetés igen összetett feladat, ami folyamatos koncentrációt igényel a sofőrtől. A biztonságos közlekedés alapjaira, a megfelelő látás és a jól láthatóság fontosságára hívja fel Kiss Norbi Európa-bajnok kamionversenyző és a Europcar autókölcsönző a figyelmet.

Hunyorgás, homályos látás, bizonytalan vezetés jelezheti számunkra, hogy valami probléma van a látásunkkal. Ezeket a jeleket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a rossz látás könnyen vezethet akár balesethez is. Az öt érzékszervünkből a szem a legfontosabb – a külső világ eseményeinek a 80%-át ezen keresztül érzékeljük. A veszélyek elkerülésénél is a látásunké a főszerep, ezért fontos, hogy az autóvezetésnél kifogástalanul működjön a szemünk, élesen lássunk és ne tévesszük össze a színeket. Szemvizsgáltra legalább kétévente érdemes elmenni, természetesen abban az esetben, ha valamilyen tünetünk van, vagy az orvos gyakrabban javasolja, látogassuk meg sűrűbben szemészünket. Ezzel elkerülhetjük szemünk további romlását és olyan betegségeket is kiszűrhetünk, mint a szürke- vagy zöld hályog vagy akár a cukorbetegség.

„Sokan azért nem szeretnek szemüveget viselni a vezetéshez, mert nem áll jól nekik, és bele sem gondolnak a rossz látás veszélyeibe. Én már középiskolás korom óta szemüveges vagyok, versenyeken kontaktlencsét viseltem és nemrég minden bátorságomat összeszedve megműttetem a szememet. Azóta igazi sasszemem van és 100%-os biztonságban érzem magamat a volán mögött”

– fejtette ki Kiss Norbi Európa-bajnok kamionversenyző.

„Akkor is ajánlom, hogy forduljunk szemészhez, ha bizonytalannak érezzük vezetésünket szürkületben vagy sötétben. Ilyenkor félre kell tenni a hiúságot, mert a biztonságos közlekedés fontosabb, mint a külsőségek”

– tette hozzá Norbi.

A jó látáson kívül, nem hanyagolható el a jól láthatóság sem az utakon:

„Az autónkat nem csak azért érdemes tisztán tartani, mert jobban néz ki, hanem azért is, hogy bennünket és a lámpáinkat, irányjelzőinket jobban lássák. Ha végleg nincs időnk az autónk lemosásra, akkor is legalább a fényszórókat és a helyzetjelzőket tisztítsuk le egy kúton. A fényszórók beállítását is érdemes időközönként ellenőriztetni. Mi minden bérlő után letisztíttatjuk a gépjárművet, hogy ügyfelünk komfortosan és biztonságban tudjon utazni”

– nyilatkozta Poór Zsuzsanna a Europcar Autókölcsönző marketing vezetője.

A vezetés során a saját magunk biztonsága mellett figyeljünk oda vezető társainkra is – ügyeljünk a megfelelő reflektor és ködlámpa használatra, fényszórók optimális beállítására, hogy ne zavarjuk világításunkkal mások látását. A reflektor használata csak lakott területen kívül engedélyezett, abban az esetben, ha nem jön szembe velünk valaki, és ha nem megy előttünk senki. Ködlámpáknak a használata éles fényük miatt csak akkor engedélyezett, ha a látási viszonyok azt indokolják. A hátsó ködlámpa fénye hasonló fényerővel világít, mint a féklámpa fényé így normál látási viszonyok között megtévesztő és zavaró lehet.

Jól látó és jól látható biztonságos közlekedést kívánunk!