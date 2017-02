Nincs több tanúkeresés és bizonytalanság

Pontosan milyen körülmények között történt a koccanás? Mennyivel mentünk? Tényleg betartottunk minden szabályt? A gyalogos lépett elénk szabálytalanul? Minden kérdésünkre válaszol a VIOFO A1119 GPS-es fedélzeti kamera

Több új autóban is szériatartozék már az ilyen jellegű kamera, de azért elég sokan vannak, akik nem engedhetnek meg maguknak olyan modern felszereltségű autót, amiben eleve van ilyen beépítve. Egy ilyen kamera temérdek problémától menthet meg minket, amikor igazunk bizonyítására kerül sor az igazságszolgáltatás előtt, komoly károk és bírságok megspórolhatók, a mindösszesen 30.000 forintba kerülő tenyerünkben elférő eszköz segítségével. Ha baleset után rendőr kihívására kerül sor, ott a vétkes felet megbüntetik. Ha mi vagyunk azok, akkor azért jó visszanézni, mert könnyebben beláthatjuk hibánkat, ha pedig a másik a vétkes, és éppen nem ismeri el, akkor kézzel fogható bizonyítékunk van ellene, amit a biztosúrnak megmutathatunk.

Kamerája forgatható, illetve 160°-os szögben készít felvételt (hasonló a GoPro-hoz, halszem).

Igazunk bizonyításához sok elengedhetetlen részlet kell, pl. fontos, hogy a videó jó minőségű legyen, minden apróság kivehető legyen rajta (rendszám, helyszín, időpont stb.). A beépített GPS tökéletesen meg tudja határozni , éppen mikor mennyivel mentünk, illetve méterre pontosan hol történt az eset. A készüléket egyébként kb 100 dollárért a GearBest oldaláról meg lehet rendelni könnyedén.

A csomag tartalmaz dupla USB-s 12V-csatlakozót, 3,4 méteres tápkábelt és ahhoz 3 darab kábelrögzítőt amely teljesen elég bármilyen méretű autóhoz. A készülök kb. 15x5x5 cm-es méreteivel nagyon kompaktnak számít, ami fontos a vezetés szempontjából. 4 MP-es kamerája full HD felbontásban rögzít a szélvédőre tapasztva. Extraként a sávelhagyásra, és a ráfutásra is tud figyelmeztetni (nem túl pontosan), viszont magyar nyelvű menüt nem tartalmaz, úgyhogy legalább alapszintű angol tudást igényel a beüzemelés.

A kompakt kis készüléket érdemes a visszapillantó mögé felhelyezni, így egyáltalán nem zavar a kilátásban. A kábelek tökéletesen elvezethetők, ha rendmániások vagyunk a kárpit mögé is be lehet applikálni a három és fél méteres kábelt könnyedén a szivargyújtóig, aminek mindig be kell dugva lennie, hiszen nincs benne akkumulátor ami a tápellátást biztosítaná.

Saját memóriával sem rendelkezik, 64 gb-os MicroSD a maximum amit vehetünk bele, melyre kb. 6 órányi felvétel fér rá, ami nem olyan rossz! A vészhelyzetben készült felvételeket azonnal egy gombnyomás segítségével elkülöníthetjük, rögtön külön mappába rendezi a készülék, így a fölösleges dolgokat egyszerűbben tudjuk letörölni utólag.

Ha valaki sokallná az árát még így is, féláron megveheti a GPS nélküli verziót a fentebb említett oldalon.