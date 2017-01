Régebbi modelleket is okosít a Ford újdonsága

Egy új, egyszerűen beüzemelhető eszközt dobott piacra a Ford, melyet régebbi Ford modell tulajdonosok is installálhatnak az autójukban.

Az új SmartLink meglévő technológián alapszik, viszont most először forgalmazza egy konkrét autógyártó cég. Az eszköz egy OBD 2-es csatlakozóra dugható kommunikációs eszköz, melynek segítségével lekérhetjük az autó adatait, hibaüzeneteit, ajtót nyithatunk/csukhatunk távolról is, illetve a motort is beindíthatjuk ezen keresztül. Természetesen modellenként változik a további funkciók tárháza.

A SmartLink minden 1995 után gyártott autóban felfedezhető a műszerfal alján. Ez a kiegészítő 4G/LTE kapcsolattal kommunikál a telefonos applikációnkkal, melyen keresztül egyszerűen irányíthatjuk autónk extra funkcióit. Egyelőre Európában még nem elérhető a kütyü, de hamarosan mi is könnyedén megvásárolhatjuk.

Forrás: TechCrunch