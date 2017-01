Nem indul az autó a fagyos reggeleken? Itt a megoldás!

Az akkumulátorok fagypont alatt nagymértékben veszítenek az áramleadási képességükből, tehát egy használt, nem tökéletes akku mínusz 5 Celsius alatt valószínűleg nehézségekbe fog ütközni. Például az AXR hordozható indítási segélye 350A indítási csúcsáram leadására képes, 6800 mAh-ás, illetve USB-ről tölthető. Gyakorlatilag egy olyan külső akkumulátor, melyet a hosszabb utazások során magunkkal viszünk, hogy fel tudjuk tölteni a telefonunkat, csak ez nagyobb teljesítményű, és hozzá lehet csatlakoztatni a bikakábeleket.

Ez merőben megkönnyíti az életünket fagypont felett is, hiszen, ha a kesztyűtartónkban leledzik egy ilyen, nem kell többé kétségbeesve segítőszándékú autós kollegát keresnünk, ha bikázásról lenne szó, egyszerűen egyedül is könnyedén megoldhatóvá válik a dolog.

Az ilyen jellegű eszközök továbbá kitolhatják az akkumulátor üzemidejét is, hiszen a maguktól egyedül már működésképtelen akkuk is beindíthatók még több alkalommal is!

Forrás: autonavigator.hu