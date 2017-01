Ezekre figyeljünk autónknál a fagyos, téli hidegben

Dermesztő napokat él át az ország. Reggelente nagyon kellemetlen a fűtetlen autóba ülni és útnak indulni. Összeállításunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy mire is figyeljünk autónknál az elkövetkező fagyos, téli hetekben.

A nap legrosszabb pillanatai reggel vannak, főleg ha nincs garázsunk, vagy kocsibeállónk. Ilyenkor jól jön a kaparószerszám, jégoldó. A jéghidegre lehűlt motorral az elindulás érdemes kíméletesen bánni, mert súlyos pénzösszegeket hagyhatunk később a szerelőnél a vadabb munkába indulások nyomán. Az autósoknak célszerű átgondolniuk a vezetési stílusukat is. Nagyobb követési távolságokkal, kisebb gázadásokkal és szaggatott fékezésekkel szépen el lehet navigálni az autót zord körülmények között is.

A biztonság télen is az abroncsoknál kezdődik, ezért megfelelő állapotú téli gumi hiányában felelőtlenség autóba szállni, hangsúlyozta Tiszay Árpád, az Abroncs Kereskedőház kereskedelmi vezetője. A szakember szerint az autósok 10 százaléka még mindig a nyárra tervezett abroncsokkal közlekedik, ez pedig hatalmas felelőtlenség a többi autóssal és a mellette utazókkal szemben. Számos teszt bizonyította, hogy a nagy hidegben, jeges-havas úton a nyári gumival felszerelt autónak háromszor annyi fékútra volt szüksége, mint a téli abroncsokon futó társának.

A nyári abroncs ugyanis jóval keményebb kompozit anyagból áll, mint a téli, hiszen arra tervezték, hogy az 50-60 fokra hevült aszfalton se kenődjön. Egy ilyen keményebb gumi a hideg útburkolaton viszont nem tapad – a fékút akár a háromszorosára, négyszeresére is nőhet –, és kátyús kanyarban képes elpattogni az útról, ahelyett, hogy az íven tartaná a kereket. Ezért kell lecserélnünk az abroncsokat a sokkal lágyabb szerkezetű téliekre.

Az abroncs minősége hangsúlyozottan fontos, hiszen az egy-két tonnát nyomó autó és az út között csupán négy tenyérnyi felület a kapcsolat.A téli abroncsnál a sebességindex sem hanyagolható el, hiszen ha valaki a német autópályákon utazik, ahol gyorsabban mehet 130-nál, egy alacsony a sebességindexű abroncs defektet, balesetet okozhat.

Nemcsak a gumiabroncsnak, hanem a futóműnek is fontos szerepe van a tapadásnál. Ha a lengéscsillapító nem működik megfelelően, egy nagyobb úthiba miatt előfordulhat, hogy valamelyik oldal nem tapad jól, és az autó irányíthatatlanná válik a síkos úton.

Az autó egyéb alkatrészeit is megviselheti a téli időjárás. A hűtőfolyadékokat általában szibériai hidegben is lehet használni. Előfordulhat viszont az is, hogy a műszerfalon kigyullad a jelzőfénye. Ilyenkor érdemes megnézni a folyadék szintjét, és ha szükséges, akkor utántölteni. Mindig legyen egypár liter téli, mínusz 40 fokig fagyálló ablakmosó folyadék is a kocsiban, hogy fel tudjuk tölteni a tartályt, ha kifogy.

Azt se felejtsük el, hogy a motornak az a legrosszabb, ha hidegen járatják, és úgy akarják leolvasztani a jeget a szélvédőről. Egyrészt nagyon lassú ez a folyamat, mert alapjáraton lassan melegszik fel motor, másrészt a hideg olaj nem keni a védendő alkatrészeket. Ezért hidegben igenis el kell indulni azzal az autóval, de ügyeljünk arra, hogy amíg nem kezd bemelegedni, sose pörgessük a motort. Célszerű a fordulatszámot úgy 2000 és 2500 között tartani az első néhány kilométeren.

Az ablakra fagyott jeget mindenesetre ne próbáljuk téli ablakmosóval lemosatni, mert csak rosszabbul járunk. Menet közben ez pedig életveszélyt jelent! Az ablaktörlő lapátokat cserélje ki, ha sávosan törölnek.

Mínusz húsznál már az akkumulátor teljesítőképessége is a határait feszegeti. Sok berendezés ilyenkor adja meg magát végleg és a bikázás sem segít rajta. Ezzel nincs mit tenni, cserélni kell. A márkaszervizekben sokszor előfordul, hogy nyáron jelzik az ügyfélnek, már öregecske az akku, de a tulajdonos úgy véli, nem kell még cserélni. De amikor fagypont alá süllyed az éjszakai hőmérséklet, az élettartamának vége felé járó akkumulátor egyszer csak nem akar életre kelni reggel. Az akku élettartama általában ezer töltés-kisütés, ami általában 4-5 éves megbízható használatot jelent.

Ha a napokban indulunk síelni, akkor érdemes azért körültekintőnek lenni és tájékozódni a célország útviszonyairól. Mindenképpen tanácsos magunkkal vinni a meleg ital, takaró és szendvicsek mellé a hóláncot. Vannak olyan országok, mint Ausztria, ahová enélkül be sem engednek a rend szigorú őrei. Valószínűleg ők már látták, mekkora fennakadást tud okozni egy autós, amely nem veszi figyelembe az időjárási követelményeket.