2020-tól jöhet az utasszállító drón

Mintegy 15 évnyi fejlesztés után az izraeli tech cég optimista azzal kapcsolatban, hogy 2020-ra a picra tudja dobni az 1500 kg-ot nyomó az utasszállító drónját – számol be a Reuters hírügynökség.

A Cormorant, amelyet sokszor repülő autóként is szoktak aposztrofálni, kb fél tonna szállítására alkalmas maximum 185 km/h sebesség mellett. Az első önálló repülését már novemberben teljesítette, a várható ára viszont elég húzós, mintegy 14 millió dollár, azaz 4,1 milliárd forint.

A fejlesztő Urban Aeroautics-nál úgy gondolják, hogy a drón, amely belső rotort használ a helikopter propeller helyett, képes lenne embereket evakuálni zord, akár háborús helyekről, illetve segíthetné a haderő biztonságos érkezését.

Rafi Yoeli, a 2001-ben hozta létre a céget, egy nagy hangárban Yavne-ben, közép-Izraelben, hogy megalkossa a drónt, amely biztonságosabb a helikopternél, mivel az épületek között is képes repülni.

Továbbra is rengeteg munka van az autonóm járművel, mielőtt piacra léphetne, de Yoeli már így is 39 szabadalmat tudhat magáénak, amelyek segítségével a járművet megalkotta, amely iparági szakértők szerint is életeket is menthet akár.