Az autódba költözhet a Google-asszisztens

Tovább bővíti az együttműködését a korábban közösen fejlesztett önvezető autót bejelentő Google és a Fiat Chrysler. A két cég lerántota a leplet egy új autós fedélzeti rendszerről, amelynek a lelkét az Android adja, de ez esetben nem az Android Auto-ról beszélünk, hanem a teljes funkcionalitású Android Nougatról. Miközben az eszköz továbbra is továbbra is a Uconnect felületet használja, a fenti ténynek köszönhetően teljesen sima az integráció olyan Google szolgáltatásokkal, mint például az Asszisztens vagy a Maps, de haramadik féltől származó alkalmazások is simán működnek, így például könnyedén hallgathatunk Spotify-t vezetés közben.

A rendszert egy Chrysler 300-ban láthatjuk majd kiállítva a CES-en, a két cég azonban nem tett említést arról, hogy milyen valószínűséggel jelenik meg majd sorozatgyártásban is.