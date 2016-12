Nagyon durva: előre tudta a Tesla, hogy baj lesz!

A Tesla robotpilótáját az elmúlt időszakban több kritika is érte, hiszen sokak szerint a rendszer nem megfelelő biztonsággal üzemel. Az ugyanis több ízben is előfordult, hogy az autó rosszul váltott sávot, nem vett észre egy út szélén parkoló autót, de olyan is volt, hogy egy kamion alá szaladt.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR

— Hans Noordsij (@HansNoordsij) 2016. december 27.