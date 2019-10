A tengerentúlról érkeztek a Liferay önkéntesei

A borsodi hátrányos helyzetű gyerekeknek épülő közösségi ház munkálataiban segédkezett három amerikai önkéntes, akik a Liferay Hungary által kerültek kapcsolatba a magyarországi InDaHouse Hungary egyesülettel.

Átvitt és konkrét értelemben sincsenek határok a Liferay munkatársai számára, ha önkénteskedésről van szó. Az amerikai központú IT cég elkötelezett a társadalmi és környezetvédelmi ügyek mellett, ezért összes munkatársának évi 5 nap és egy 500 eurós keret áll rendelkezésére jótékonyságra. A keretből szabadon gazdálkodhatnak utazásra is, amennyiben saját országukon kívül folytatnának önkéntes tevékenységeket.

Ez történt Kiana, Lester és Spencer esetében is, a három amerikai, Los Angelesből érkező munkatárs úgy döntött, hogy a Borsod megyei Hernádszentandráson szállnak be a többi magyar Liferay-es munkája mellé.

Az InDaHouse a körülbelül 425 lakosú Hernádszentandráson működő szervezet, ami a helyi (többségében hátrányos helyzetű) gyerekek fejlesztésével, felzárkóztatásával foglalkozik. Az alapítvány célja, hogy a gyerekeket végigkísérjék a felnőttkorig, hogy biztosítsák, hogy az ő gyerekeik már jobb körülmények között nőnek fel.

A szervezet évek óta dolgozik felajánlások és önkéntesek segítségével, hogy saját házat építhessenek maguknak, ami teret biztosít a gyerekek fejlesztésének.

A magyar leányvállalat munkatársai összesen 40 napot dolgoztak az InDaHouse házépítő projektjén és ehhez csatlakoztak az amerikai barátok, akik öt napon át vettek részt a felújítási munkálatokban. Velük egyidőben két magyar kollega is csatlakozott hozzájuk, hogy kevesebb nyelvi akadályba ütközzenek az önkéntesek, ők azonban már a saját szabadságukat használták fel a házépítésre, ezzel is bizonyítva elkötelezettségüket.

A három USA-ból érkező önkéntes rengeteg élményt gyűjtött, többek között arról is, hogy kik is azok a fiatalok, akik a házban fognak majd tanulni. Bár eleinte a gyerekek félénken ismerkedtek az Amerikából érkező, de ázsiai vonású felnőttekkel, a Pokémon Go azonban megtörte a jeget és minden nyelvi nehézséget áthidalt. A szomszédos focipályán közösen indultak neki a gyerekek és az önkéntesek a pokémonok becserkészésének, ami nagyban segítette a barátságok kialakulását.

Szívmelengető volt számukra, hogy itt valóban számít az, amit tesznek, hiszen volt már rossz tapasztalatuk. Például, amikor Japánban önkénteskedtek, olyan feladatot kellett elvégezniük, amelyet egy fizetett ember is meg tudott volna csinálni. Az InDaHouse-nál ez nem így lett volna, mivel a legjobb esetben is más önkéntesek siettek volna az egyesület segítségére, azt azonban nem lehet tudni, hogy pontosan mikor…

A világjáróknak a legnagyobb élményt a részben vályogból készülő ház építése jelentette. Kiana, Lester és Spencer eszközöket ragadott és bontott, vakolt, festett, hogy az épület régebbi részeit vályogból építsék újjá. Az ehhez szükséges tudást a projektben résztvevő egyik helyi kisfiú nagypapája adta át nekik.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a magyarországi cég egy olyan projektet támogat, amely még a tengerentúlról is ide vonzza a segíteni vágyókat. Kiana, Lester és Spencer számára meghatározó volt ez a látogatás és nagyon reméljük, hogy mások is követik majd a példájukat. Mindig meglep, hogy a vállalati kultúránk és önkéntes programunk mennyi új ajtót nyit ki, ha mások támogatásáról van szó.”

– magyarázza Balogh Zsolt, a Liferay Hungary ügyvezetője.

Az amerikaiak szabadidejükben a helyi idősek otthonába is ellátogattak, megkóstolták a piros paprikát, valamint több magyar sört is és állítják, hogy a magyar konyha fantasztikus.