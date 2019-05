Beindult az Okosmozi.hu – A Ruben Brandt, A gyűjtő segít a művészeti oktatásban

A tavalyi év egyik legnagyobb sikere a kult filmmé vált, Oscar-díjra jelölt magyar animációs film, a Ruben Brandt, a gyűjtő volt.

A pörgős filmet sokan egy művészeti tudástárnak, akciófilmbe kódolt lexikonnak fogták fel, amely híd lehet a fiatalok, a művészet és az oktatás között. Számtalan művészeti utalást tartalmaz, melyekből első nézésre nem is vesz észre mindet a néző, vagy észreveszi, de nem tudja pontosan, mit is látott. Ezeket a titkokat fedi fel a most induló www.okosmozi.hu oldal, mely a filmben Milorad Krstic rendező által újraértelmezett 300 művészeti alkotásról és annak eredetijéről mesél – iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt –, segítve, hogy az élményből tanulás legyen, a tanulásból pedig élmény. Az oldalhoz nyereményjáték is kapcsolódik: a helyes választ beküldők között értékes ajándékokat sorsolnak ki.

A jó mozi nem ér véget a filmmel. Kijössz a vetítésről és egyfolytában azon pörögsz, amit láttál. A Ruben Brandt, a gyűjtő a benne felvillanó több mint 300 művészeti utalással egészen különleges élményt nyújt. Egy újságírói vélemény szerint a film akár helyettesíthetné az iskolai művésztoktatást. Ez adta az ötletet a most induló www.okosmozi.hu oldal létrehozásához. Tudtad, hogy az Eiffel-torony 1898-ban épült és a maga 300 méterével a kor legmagasabb épülete volt? Imádod az autókat és vágynál egy Citroën DS19-re? De vajon tudod-e, mitől volt olyan különleges ez a harcsaszájú, cápa istennő? És tudod-e, hogy hány filmklasszikusban játszott szinte főszerepet?

A www.okosmozi.hu oldal művészeti kódfejtésre hívja a fiatalokat. A filmben Milorad Krstic rendező által újraértelmezett több mint 300 művészeti alkotásról és azok eredetijeiről hét kategóriába osztva – Festmények, Szobrok, Filmek, Dizájn, Építészet, Zene, Cirkuszművészet – izgalmas tényeket és ismereteket közöl, melyeknek segítségével nemcsak a Ruben Brandt, a gyűjtő című filmet lehet jobban érteni, de a diákok kíváncsiságát is felkelti a művészet iránt. Az oldal bevezetéséhez Kamarás Iván főszereplésével, László Marcell rendezésében készült, rövid, vlog stílusú kedvcsináló https://vimeo.com/331986111 rávilágít arra, hogy a Ruben Brandt, a gyűjtő híd lehet a fiatalok, a művészet és az oktatás között.

Milorad Krstic, az animációs akció-thriller rendezője elmondta:

„Nagy kihívás volt számomra úgy elkészíteni a több mint 300 híres festményt, épületet, tárgyat szerepeltető másfél órás filmet, hogy az piacképes is legyen, és élvezhető módon, izgalmasan mutassa be a művészetet még azok számára is, akik nem ismerik a filmben feltűnő műalkotásokat.”

Kurdy-Fehér János, a Ruben Brandt producere, az OkosMozi ötletadója hangsúlyozta:

„Ez a tudástár a régi és a kortárs művészeteket köti össze a fiatalokkal és a trendi kommunikációs technikákkal és szokásokkal. 360 fokos rálátást biztosít a művészetre: a motívumok örökös vándorlásától a kreativitás erején át a művészet egyéni élvezetéig.”

Az OkosMozi most a Rubent Brandt, a gyűjtő című film mélyrétegeit tárja fel, azonban bármilyen más film, színházi előadás, vagy irodalom is feldolgozható ebben a formában.

Az oldalhoz nyereményjáték is kapcsolódik: aki június 5-éig legalább hat helyes választ ad, értékes ajándékokat nyerhet. (Tárgynyereményre kizárólag a 12. életévüket betöltött, de 19. évesnél nem idősebb, általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató természetes személy jogosult!)

Az OkosMozi támogatója az EMMI Kulturális Államtitkársága. Szakmai támogatói a Szépművészeti Múzeum és a Budapesti Ludwig Múzeum. Az OkosMozi eseménysorozat partnerei az Uránia Nemzeti Filmszínház – ahol iskolások számára a film ingyenes vetítései zajlanak -, valamint a film magyarországi forgalmazója, a Mozinet.

Ne feledd, minden film, zene, festmény valójában benned ér véget, a Te fantáziád gyümölcse is. Ez egy igazi jó barátság kezdete lehet: ha figyelmet adsz, a művészet többet ad. Gyűjts műkincseket a fejedbe!