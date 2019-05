Közös kollekcióval fogtak össze a kortárs magyar művészek

A MOJO Art Space keretein belül 8 kiváló hazai művész tehette le kézjegyét a márka prémium audió eszközein, hogy új szintre emeljék a zenehallgatás élményét, és a hazai művészeti szcénával való együttműködésünket.

A kollekció Bálint Bianka, Birinyi Tamás, Borsi Flóra, Kiss Miklós, Oláh Anna, Pápay Fanny, Szalay Zoltán és Varga Zsolt közreműködésével készült el.

A MOJO – designközpontú magyar márkaként – évek óta elkötelezett a feltörekvő hazai alkotók támogatása mellett. Ebben az évben a márka életre hívta a MOJO Art Space nevű kezdeményezést, melynek köszönhetően ezentúl a fiatal művészek munkái egy-egy használati tárgyra kerülve az emberek mindennapjaiban is megjelenhetnek.

„A MOJO termékek gyártása többnyire Magyarországon zajlik, ennek köszönhetően kis darabszám esetén is piacra tudunk dobni limitált kiadású szériákat – pontosan ez történt a MOJO Art Space esetében is. A kezdeményezésnek köszönhetően, a tehetséges alkotók megmutathatják, milyen kivételes dolgok jöhetnek létre termékdesign és művészet találkozásából, sőt saját kollekciójuk kiadásával közelebb hozhatják a kortárs művészeti kultúrát a hazai közönséghez”

– hangsúlyozta Mátrai Miklós, a MOJO alapítója.

Az Art Space keretein belül nyolc különböző karakterű alkotó tehette le kézjegyét a MOJO hang- és designeszközeire. A kollekció tervezésében olyan nemzetközileg is elismert alkotók vettek részt, mint Bálint Bianka (@bianicon), Birinyi Tamás (@btworks), Borsi Flóra (@floraborsiofficial), Kiss Miklós (@kissmiklos), Oláh Anna (@annaamelie_lines), Pápay Fanny (@papayfanny), Szalay Zoltán (@insgraphizm) és Varga Zsolt (@sknd_dsgn).

A limitált kiadású termékeket egy rendhagyó eseményen mutatták be, ahol az alkotókkal személyesen is találkozhatott a kíváncsi közönség. A művészek amellett, hogy bemutatták a közös kollekció egyes darabjait, a tervezői munkával kapcsolatos személyes élményeikről is meséltek.

Borsi Flóra – aki számos nemzetközi díjat nyert már egyedi képvilágával – elmondta:

„Régi vágyam volt egy magyar márkával közös kollekció létrehozása, így nagyon örültem annak, amikor a MOJO megkeresett az Art Space ötletével. A munkáimat leggyakrabban műgyűjtők vásárolják, azzal viszont, hogy hétköznapi tárgyakra is rákerültek az alkotásaim, rengeteg ember mindennapjainak válhat részévé a rám jellemző vizuális világ.” „Hihetetlenül jó érzés tudni, hogy az általunk tervezett termékeket az emberek magukon fogják viselni, és ezzel ők maguk is az alkotásunk részévé válnak. Számomra teljesen új kihívás volt a használati tárgyak dizájnjának elkészítése, de úgy érzem sikerült átültetnem a grafikáimra jellemző látványvilágot a kollekció darabjaira is”

– tette hozzá Pápay Fanny.

A rendezvény helyszínét a Footshop csapata biztosította, akik a MOJO-hoz hasonlóan kiemelten nagy hangsúlyt fektet a magyar kortárs kultúra támogatására.

„Mi a Footshopnál abban hiszünk, hogy a hazai művészek támogatásával, és a hasonló szemléletmóddal rendelkező kezdeményezések segítésével aktívan támogathatjuk a lokális kultúra fejlődését. Ezalkalommal a MOJO Art Space bemutató kiállításának biztosítunk helyszínt, ami különösen kedves számunkra, hiszen az eseménnyel a nagyszerű alkotók mellett egy progresszív, értékteremtő ötletet is támogathatunk”

– árulta el Bornemissza Márk, a Footshop brand marketing menedzsere.

A márka rövidtávú céljai között szerepel egy olyan platform létrehozása, amin keresztül bárki létrehozhatja egyedileg tervezett MOJO termékét. A tervek szerint a pályázat részeként feltöltött munkák közül az Art Space művészei kiválaszthatnak egy alkotót, akinek szériája felkerül a márka webshopjába is.

A limitált kiadású MOJO Art Space kollekció darabjai már kaphatók a Kristóf téri Footshop üzletben, péntektől pedig a márka webshop felületén keresztül is megvásárolhatók lesznek.