Az Erste banknál vagy mobilos ügyfél? Akkor mostantól nyugodtan otthon hagyhatod a tárcád!

Május 7-től az Erste ügyfelek bármely, érintéses fizetésre alkalmas POS terminállal felszerelt üzletben tudják használni androidos mobiltelefonjukat Mastercard és Maestro bankkártyaként. Majd – Magyarországon először – júniustól már Visa kártyájukat is integrálhatják a készülékükbe.

A használathoz a már korábban beregisztrált kártyán egy pár lépéses folyamatban aktiválni kell az NFC funkciót. A felhasználót tippek és súgó segíti, hogy a szinte mindig kéznél lévő mobiltelefont alkalmassá tegye az egyérintéses mobilfizetésre. Amennyiben az ügyfél ezt az opciót választja, az úgynevezett „turbó” fizetésnél – 5000 forint alatti vásárlás esetén – még a képernyőzárat sem kell feloldani, csak „fel kell ébreszteni” a telefont egy gombnyomással, oda kell érinteni a telefont a terminálhoz, akárcsak egy bankkártyát. A készülék rezgéssel jelzi az érintést, és a képernyőn visszajelzi a sikeres fizetést. Az 5000 forint feletti vásárlásoknál egy plusz biztonsági lépéssel, az ujjlenyomatunkkal vagy a biztonsági kód beírásával hagyhatjuk jóvá a fizetést.

A tranzakció abban az esetben is sikeresen lebonyolítható, ha a telefonon nincs internet kapcsolat. A mobilfizetés háttérfolyamataiért és biztonságáért a Mastercard és a Visa tokenizációs megoldásai felelnek.

“Az Erste MobilePay a Cellum európai büszkesége. Szép, okos, biztonságos és egyszerű. Nem kell apró a parkoláshoz, nincs többé sorbanállás a csekkbefizetéshez, most pedig már bankkártya nélkül is csippan a terminál. Magam is Erste ügyfél vagyok, de ha nem lennék, már csak ezért az alkalmazásért is érdemes volna váltanom”