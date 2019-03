Egyetemisták alakíthatják okosvárossá Zalaegerszeget

A kihívásra több mint 80 egyetemista regisztrált, közülük öt csapat jutott tovább a hétvégi döntőbe, ahol Zalaegerszeg városára szabott smart city megoldásokat kellett kidolgozniuk és szakértők segítségével tökéletesíteniük.

Shared economy, smart tömegközlekedés és okos irodaházak témakörében vártak idén megoldásokat a MCC – T-Systems Smart City Challenge szervezői egyetemista csapatoktól. A témaválasztás nem véletlen, hiszen világszinten egyre nagyobb figyelmet és pénzt fordítanak az okosvárosfejlesztési-programokra. Magyarországon a T-Systems nemcsak innovációs partnerként, hanem mint inkubátorkörnyezet is a támogatja az új megoldásokat.

Az öt döntőbe jutott csapat a jelenleg itthon is zajló fejlesztéseken túl további kreatív ötleteket hozott olyan témakörökben, mint például a napi munkahelyi ingázás problémájának megoldása, az utasforgalmat jelző szoftverfejlesztés, a közüzemi adatok figyelésére és közösségépítésre egyaránt használható közös platform, valamint az okos irodaházakkal és szemléletformálással kapcsolatos egyedi megoldásokkal. A döntőben ezeket az elgondolásokat kellett egy konkrét város, Zalaegerszeg fejlesztési céljaihoz igazítaniuk.

Firbás György, Zalaegerszeg logisztikai szakértője a szombati döntőn ismertette a városban jelenleg élő kihívásokkal a csapatokat. A város egyedülálló lehetőségének nevezte, hogy lépést tartson az olyan folyamatban lévő állami fejlesztésekkel, mint például a ZalaZone, a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, vagy a kiépülő M76-os gyorsforgalmi okosút. A versenyzők által megismert okosmegoldások, az ötleteikből a szakértőkkel közösen továbbfejlesztett tervek egészen biztosan beépülnek a következő időszak városfejlesztési folyamataiba – tette hozzá a szakértő.

A versenyre jelentkezőket a megoldások véglegesítése során szakértői team mentorálta, melynek tagja a T-Systems képviseletében Topa Gábor és Manner Viktor okosváros szakértők, a Design Terminál vezetője Böszörményi-Nagy Gergely, Véglesi Gergely a HB Reavis Agora design koordinátora továbbá Fazekas Gergely a HÉTFA Kutatóintézet város- és területfejlesztési tanácsadója .

A zsűri elnökeként Bali Zoltán, Zalaegerszeg önkormányzati képviselője gyakorlati szempontból értékelte a mintegy 1,5 milliárd forintos teoretikus fejlesztési költségkeretre felfűzött ötleteket. Elmondása szerint a város jövője a fejlesztéseken túl a tudásban rejlik, így kivételesen értékesnek ítélte a városi tudásközpont létrehozását is magába foglaló pályázatot, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Policy designers csapatának tervét. A fődíjat a zsűri döntésének értelmében a Budapesti Corvinus Egyetem You better recycle! csapata vihette el, második helyezett lett a Policy designers csapat, harmadikként pedig az Széchenyi István Egyetem Ötlet, maradhat? elnevezésű csapata végzett.

A második és harmadik helyezett csapatok értékes utazási utalványt vehetnek át, a háromfordulós verseny nyertesei pedig a T-Systems jóvoltából részt vehetnek az áprilisi Startup Safarin Budapesten, valamint a barcelonai Smart City World Congress kiállításon, ahol évről-évre világszerte a legújabb okosváros megoldásokat mutatják be az innovátorok. Zalaegerszeg város a második helyezett csapatnak 200 ezer forintos ajándékcsomagot ajánlott fel.

Valamennyi elődöntős csapat meghallgathatja a HB Reavis Talks rendezvénysorozatának előadásait, valamint megkapja Zalaegerszeg egyedi ajándékcsomagját. A dobogós csapatok továbbá meghívást kapnak a Telekom – T-Systems gyakornoki programjába, ahol akár a smart city csapat tagjaként dolgozva tovább tudják fejleszteni az egyetemen szerzett elméleti tudásukat.