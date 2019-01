Az ABB technológiájával készítették el Svédországban a világ legmenőbb giroszkópos lengőhintáját

Az Európában az élvonalba tartozó, hajmeresztő utazást ígérő hatalmas lengőhinta egyszerre 40 bátor utasát röpíti a levegőbe egy hatalmas körív mentén. Az ingaként lengő, függőleges tengelye körül forgó hinta erős gravitációs erőt hoz létre, miközben utasai átélhetik az űrutazások során tapasztalható súlytalanság élményét. A 2 perc 20 másodpercig tartó, boldog visítozással kísért, feledhetetlen szórakozást az ABB innovatív technológiája teszi lehetővé.

Az ABB nagyteljesítményű villamos rendszere hajtja a Loke Gyro Swing néven ismert hintát, amely a svédországi Göteborg városában működő híres Liseberg vidámpark egyik fő attrakciója. Az ipari motor által szabályozott intenzív gyorsulás és lassulás lélegzetelállító izgalmakat vált ki a hinta utasaiban, míg a gondosan kalibrált vezérlései garantálják, hogy a hatalmas lengőkar pontosan, hatékonyan – s talán ami a legfontosabb! – biztonságosan üzemeljen. A rendszer a környezeti fenntarthatóság terén is figyelemreméltó, mivel a hinta fékezési energiájából áramot termel, amit visszatáplál a helyi villamoshálózatba.

A hintát a skandináv mitológia rettegett istenéről, Lokéról nevezték el, akit gyakran alakját változtató, a levegőben magasan szálló tréfacsinálóként írnak le. A 120 fokos körív mentén lengő hinta 100 km/óra sebességet ér el. Ahogy a kar kilép a lengés lefelé tartó szakaszából az utasok néhány pillanatig akár a 4G gravitációs erő hatását is átélhetik. Az arcvonásokat is eltorzítani képes 4G már közel áll ahhoz a megterheléshez, amelyet az űrbe tartó asztronautáknak is át kell élniük. Ezt követően, ahogy a pörgő, giroszkópos hinta megközelíti pályája 42 méteres legmagasabb pontját, az utasok rövid ideig átélhetik a súlytalanság élményét is. Ezek után nem meglepő, hogy a Kirmes&Park Revue szakfolyóirat a Lokét választotta a 2018-as év legjobb „élményhintájának”.

A pontosság és a biztonság szerves része a rendszernek

A meghibásodásbiztos vezérlőrendszereket gyártó Inautec GmbH az ABB innovatív ipari hajtását, az ACS880-17-et választotta a Gyro Swing üzemeltetéséhez. Az Intamin Amusement Rides Group-hoz tartozó Inautec világszerte vezető szerepet játszik a vidámparki eszközök piacán.

Az ACS880-17 az ABB innovatív motorvezérlési technológiájára épül, működését pedig az ABB AbilityTM távfelügyeleti megoldása segíti. A Gyro Swing gondosan megkoreografált mozdulatainak sikeres végrehajtását a hajtás pontosan szabályozott sebesség- és nyomatékszintekkel, valamint pontosan vezérelt pozíciókkal garantálja. Mivel az ABB pozícióvezérelt hajtásai nagy teljesítményű villanymotorokon is alkalmazhatók, így a rendszer több motor és hajtómű alkalmazása helyett egyetlen motorral is kialakítható, aminek köszönhetően csökken a rendszer összetettsége, nő a megbízhatósága, csendesebbé és hatékonyabbá válik. Az ACS880-17 pontos vezérlési képességei nélkül a Gyro Swing tervezőinek öt különböző villanymotort kellett volna betervezniük a rendszerbe ahhoz, hogy megoldják a hinta hajtását.

Az egyéb előnyök mellett említést érdemel, hogy az ABB hajtása segítségével a lengőkar pontos pozícionálható, aminek köszönhetően a Gyro Swing minden „utazás” után pont a kívánt helyen áll meg. A rendszer pontossága javítja a hatékonyságot is, mivel az üzemeltetőknek nem kell minden kör után a hintát újra a megfelelő indulási helyzetbe állítani, így a hinta szinte folyamatosan üzemelhet, és zavartalanul képes kiszolgálni óránként 900 utasát. A hatékony működésnek köszönhetően az utasoknak rövidebb ideig kell várakozniuk, a több utas pedig nagyobb bevételt jelent a vidámpark tulajdonosai számára.

Nem elhanyagolható szempont, hogy az utasok és az üzemeltetők egyaránt számíthatnak a rendszer garantálta biztonságára és megbízhatóságra. A biztonság rendszerbe illesztése általában számos külső komponenst tesz szükségessé, amelyek a rendszert összetettebbé és költségesebbé teszik. Azonban az ABB ACS880-17 jelű hajtása beépített biztonsági megoldásokkal (mint például a maximális kúszósebességek szabályozása és a váratlan indulások kiküszöbölése) épül, és megfelel a világ legszigorúbb biztonsági követelményeinek is.

Az ACS880-17 jól tükrözi az ABB fenntarthatósági és innovációs szemléletét is. A visszatápláló hajtás visszanyeri a hintát lassító és megállító motor fékezési energiáját, azt villamos energiává alakítja, majd betáplálja a hálózatba. A hajtás a hinta minden egyes „utazási” ciklusa során megközelítőleg 1,4 kWh-t nyer vissza, ami egy klímaberendezés 1 órás üzemeltetéséhez elegendő.

Miben rejlik az ABB technológia varázsa? Leginkább abban, hogy láthatatlanul, teljes mértékben a „színfalak” mögött működik, így a vidámpark nagy számú vendége arra összpontosíthat, amiért felkeresik a Loke Gyro Swing-et: hogy önfeledten élvezhessék, ahogy testük kiszabadul a gravitáció fogságából, és néhány pillanatig súlytalanná válik.

