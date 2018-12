Ne lepődjünk meg, ha nem ismerjük fel: A Honor lecserélte logóját egy sokkal letisztultabb verzióra

A vállalat több, mint 100 verzió közül választotta ki végül a Francia Esztétikai Akadémia (French Academy of Aesthetics) által tervezett logót. A legnagyobb változás a korábbi emblémához képest az, hogy most a kisbetűk helyett csupa nagybetűvel írják a Honort, amely így a márkához méltóan erőteljesebb hatást kelt. A letisztultságával és az univerzális stílusával illeszkedik a Honor számára elsődleges célcsoportot jelentő Y & Z generációk igényeihez, a színátmenetes (Moving Color) verzió pedig hűen tükrözi a Honor termékdizájnban is használt merész színeit.

A korábbi logó:

Az új logó ún. Moving Color verziója:

A szlogen csak a logóból tűnik el, a márka mottója, a „For The Brave” (A bátraknak) továbbra is szerves része az arculatnak, tükrözve a Honor szellemiségét. A bátorság megnyilvánul a marketingeszközök merész megválasztásában, vagy a legújabb technológiák alkamazásában – gondoljunk csak az egyik első duálkamerás okostelefonra, amely a Honor 6 Plus volt 2015-ben, vagy a Kínában nemrég bemutatott Honor Magic 2-re hat kamerával és szétcsúsztatható kivitellel.