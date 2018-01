A következő iOS frissítés lehetővé teszi majd, hogy kikapcsoljuk a direkt-lassítást

Problémák palástolásában és megoldásaiban mindig is élen járt az Apple, de hogy 19-re még képesek lapot húzni, az azért nagyon merész.

Tim Cook az Apple vezérigazgatója megosztotta a nagyvilággal a minap, hogy a legújabb 11-es iOS lehetőséget biztosít arra, hogy szabályozzuk az akkumulátor teljesítményét, így az akaratlagos lassítás lehetőségét a mi kezünkbe adja. Ez a lépés nem véletlen, hiszen nemrégiben nagy port kavart, miután kiderült, hogy szándékosan lassították be a régebbi telefonokat, mondván a “jobb teljesítmény érdekében”, nyilván mind tudjuk, hogy azért történik az egész, hogy még inkább vásároljunk új készüléket. Bocsánatot kértek,úgyhogy innentől minden rendben van. – írja a TheVerge

Egyébként mint Samsungos ez a hír is nevetséges, hiszen már a Note3-ban is be tudtam állítani az energiatakarékos üzemmódot, az S8-ban meg szinte minden ezzel kapcsolatos paramétert külön be lehet állítani egy energiafogyasztási profilban.

Az ABC News-nak adott interjújában Cook a következőt nyilatkozta:

“Átláthatóságot szeretnénk adni az embereknek az akkumulátorok élettartamával kapcsolatban, úgy, ahogy ezelőtt még sosem sikerült.”

Emellett az összteljesítmény kezelésére is lesz opció, aminek lassítását ugyebár azzal indokolták, hogy elkerüljék az esetleges véletlen leállásokat. Magyarul lehet majd high-performance-t beállítani, de Cook ezt nem javasolja! (jéééé)

Az új iOS körülbelül márciusban várható, addig is van elég dolguk, hiszen tömérdek mennyiségű pereskedés vár a cégre a következő időkben.