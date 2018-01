Közbelépés: Ha egy családtagunk túl sokat hackerkedik, már őt is elküldhetjük rehabra

Gondolom a legtöbben találkoztatok már ilyen közbelépős műsorral, ahol a függő családtagot elküldik rehabilitálni, hogy leszokjon az épp aktuális bódító szerről. Angliában már hackereknek is nyújtanak ily módon segítséget, hogy ki tudjanak lábalni a ‘kórságból’

A mi kis magyar valóságunkban ez elég nevetségesen hangzik, hiszen olyan, mintha egy bűnözőt elkapnának és ahelyett, hogy büntetést kapna, még az a privilégium is illeti őt, hogy valami fancy helyen ‘lábadozzon’ abból az illegális tevékenységből, amit ő választott magának. Nekem is nehezen megy le a torkomon a dolog bármennyire is haladó szelleműnek tartom magam. A brit NCA (National Crime Agency) Bristolban indítottja útjára először a programot. Két irányból is ‘támadnak’, az egyik a prevenció, vagyis a megelőzés, ahol járják az országot és fiataloknak tanítják meg, hogy ne legyen belőlük hacker, a másik vonal pedig maga a rehab.

Igazából az olyan fiatalokat célozzák meg a programmal, akik még kicsiben, iskolai kereteken belül törtek be társaik, vagy épp az iskola gépeibe. Úgy gondolják, hogy az első lépés a komoly kiberbűnözővé válás útján itt kezdődik és itt még csírájában el lehet fojtani a problémát.