12 ország legjobb újságíróit keresi a Siemens

A Siemens Press Award-ra összesen tizenkét országból, köztük Magyarországról pályázhatnak a média munkatársai. Bárki nevezhet, aki a digitalizáció vagy a napjainkban is zajló negyedik ipari forradalom témájában, akár hazai, akár nemzetközi vonatkozásában publikált a sajtóban. A publikációkat 2017. augusztus 15-ig van lehetősége benyújtania az újságíróknak. A Siemens Press Award 2017-en azonos feltételekkel vehetnek részt a 2016. október 1. és 2017. augusztus 15. közötti időszakban közzétett nyomtatott és online médiában megjelent szövegek, a hírügynökségek tudósítóinak beszámolói, illetve az elektronikus médiában, tévében és rádióban sugárzott anyagok.

„Az ipari vállalatok egyre gyakrabban szembesülnek az emberek, dolgok és gépek hálózatosodásával. A digitalizáció és az ehhez szorosan kapcsolódó Ipar 4.0 a jövőben olyan új gyártási körülményeket hoz létre, amelyekben a valós és virtuális tér összemosódik. A gépek, eszközök és érzékelők globálisan kommunikálnak és információt cserélnek egymással. Ez a vállalatok számára nemcsak jelentős hatékonyságnövekedést tesz lehetővé, hanem gyorsabb, költséghatékonyabb és rugalmasabb reagálást a változó piaci körülményekre. A virtuális tér emellett egy másik fontos szerepet is nyer: olyan fejlesztési helyszín, amelyben a termékek a lehető legalaposabban megvizsgálhatók még azelőtt, hogy valóban létrehoznák azokat. Az úgynevezett „digitális iker” technológia segítségével a piacra jutási idő akár meg is felezhető. A digitalizáció egyik úttörőjeként a Siemens számára ezért fontos, hogy előtérbe állítsa és díjazza azon a média-megjelenéseket, amelyek gondos háttérmunkát követően, igényes megfogalmazásban, a társadalmi érdekeket szem előtt tartva mutatják be ezt a fontos témát”