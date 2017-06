Az ügyfélkapu után megérkezett a “cégkapu”, regisztrálni kötelező!

Jövőre indul a cégkapu, a magánszemélyek által már széles körben használt Ügyfélkapu vállalkozásokra szabott testvére. A cégek számára kötelező a regisztráció, amire ráadásul már a nyáron sort kell keríteni; július 1. és augusztus 30. között van erre mód. Azt viszont még nem tudni, hogy ehhez pontosan hova kell kattintani – a vallalkozokforuma.hu összesítése következik.

Lassan a magyarországi cégek is búcsút mondhatnak a személyes vagy papíralapú közigazgatási ügyintézésnek: 2018. január 1-jén indul ugyanis a cégkapu, amely gyakorlatilag a már jól ismert Ügyfélkapu vállalkozásoknak szóló „testvére”. Ettől a naptól kezdve a hivatalok a cégkapun keresztül kommunikálhatnak a vállalkozásokkal, küldhetnek nekik hivatalos iratokat ugyanolyan jogi hatással, mintha leveleztek volna – ezt még májusban mondta el a köztévében a Digitális Jólét Program e-közigazgatási szakértője. Hozzátette: a felületre való regisztrációra ugyanakkor már idén július 1-jétől mód van.

Fontos különbség az Ügyfélkapuhoz képest, hogy a cégkapura kötelező regisztrálni minden gazdálkodó szervezetnek (tehát a gazdasági társaságoknak, de például az egyéni vállalkozóknak és alapítványoknak is). Ráadásul nincs is erre sok idejük: augusztus 30-ig be kell jelenteniük az elektronikus kapcsolattatásra szolgáló elérhetőségeiket, vagyis email-címeiket és telefonszámaikat az úgynevezett Rendelkezési Nyilvántartásba – olvasható ki az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényből.

Egyelőre a mulasztás következményei nem világosak, és az sem, hogy az elérhetőségek megadására pontosan miként van mód. A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) online felülete magánszemélyként – Ügyfélkapu-azonosítóval és jelszóval való belépést követően – már használható, azonban még nem él a céges elérhetőségek bejelentésére szolgáló funkció. Akinek nincs Ügyfélkapuja, az előreláthatólag egy Okmányirodába vagy Kormányablakba is besétálhat, az RNY-ben tárolt többi rendelkezést legalábbis ügyintéző segítségével is meg lehet tenni.

„Mindenképpen pozitív fejlemény a cégkapu indulása, jelenleg ugyanis legfeljebb a cégvezetők személyes Ügyfélkapuin keresztül van lehetőség egy-egy vállalkozás hivatalos ügyeinek elektronikus intézésére, ami meglehetősen furcsa helyzet”

– ezt már Dr. Bacskó László ügyvéd, portálunk szakértője mondta a hír kapcsán. A Bacskó Ügyvédi Iroda vezetője hozzátette: