Elsöprő sikert aratott az Universal Robots!

A német ipari díjátadó ünnepség, az INDUSTRIEPREIS 2017 szakmai zsűrije a Universal Robots Universal Robots+ elnevezésű online ökoszisztémáját találta 2017 legjobbjának a szolgáltatások kategóriában. Az iparági szakértőkből, egyetemi oktatókból és szakújságírókból álló független zsűri minden évben az olyan újszerű ipari megoldásokat díjazza, amelyek társadalmi, illetve környezetvédelmi előnyökkel kapcsolják össze a gazdasági és technológiai alkalmazást.

A Universal Robots+ azzal érdemelte ki az elismerést, hogy lehetővé teszi főleg kis- és középvállalkozások számára, hogy minél könnyebben lépjenek be az automatizáció világába.

„Nagyon örülünk ennek a díjnak. Úgy gondoljuk, hogy ez is tovább erősíti úttörő szerepünket, és ehhez méltóan ezzel a kezdeményezéssel kulcsfontosságú szolgáltatást tudunk nyújtani a teljes iparágnak.”

– mondta Helmut Schmid, a Universal Robots németországi ügyvezető igazgatója és nyugat-európai vezérigazgatója.

„A Universal Robots+ szerves részét képezi a „Csináld magad” stratégiánknak. Ennek célja, hogy lényegesen csökkentsük az automatizáció útjába kerülő akadályokat azzal, hogy tovább redukáljuk a telepítés bonyolultságát és költségeit. A robotok telepítésének és használatának olyan egyszerűvé és rugalmassá kell válnia, hogy bárki képes legyen a működtetésükre.”

– mondta Helmut Schmid. Ezzel az online platformmal a Universal Robots egy virtuális eszköztárat hozott létre a partnerek és ügyfelek számára, amelyben mindent megtalálnak, amire szükségük van ahhoz, hogy összeállítsák a vállalkozásuk számára ideális úgynevezett „plug & play” robotalkalmazásokat.

Több mint egy egyszerű online közösség

Elindítása óta a Universal Robots+ egy fejlesztők, terjesztők és végfelhasználók számára kifejlesztett, átfogó rendszerré vált, amelyben az együttműködő robotkarok (UR3, UR5, UR10) minden elképzelhető applikációjának megtervezésére és bemutatására lehetőség van. Az online platform két részből áll: az első a bemutatóterem, amelyben innovatív működtető egységeket, alkatrészeket és szoftveres megoldásokat találunk. Mindegyikük „plug & play” elem, amelyek garantálják az UR-robotokkal való gördülékeny integrációt. A második pedig egy átfogó támogató és marketing platform a fejlesztők számára, amely egy ingyenes UR+ fejlesztőprogramot is tartalmaz. A résztvevők nem csak díjtalan technikai támogatást kapnak az új roboteszközök tervezése során, hanem a folyamatosan bővülő, globális terjesztői és ügyfélpiachoz való hozzáférés előnyeit is élvezhetik. A rendszer jelenlegi növekedése jól mutatja az új koncepció iránti magas érdeklődést: a bemutatóteremben lévő UR+ termékek száma 35-re emelkedett, és 2017 végére valószínűleg a 100-at is eléri. Mindeközben 260 fejlesztő már regisztrált az UR+ fejlesztőprogramhoz, ez a szám az év végére a becslések szerint 400-ra fog emelkedni.