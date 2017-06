Az internet teljes mértékben forradalmasította a gasztronómiát (is)

A gasztronómia és az internet

A kulináris élvezetek körét nézve sincs ez másként. Ma már mindent megtudhatunk a legapróbb részletektől kezdve a féltve őrzött titkokon át, rég elfeledett trükkökig, méghozzá szinte villámgyorsan. A gasztronómia szerelmeseinek az interneten fellelhető, óriási mennyiségű találat, igazi csemege.

Megtudhatunk régi tippeket, trükköket is, melyeket még dédszüleink alkalmaztak és még ma is remekül megállnák helyüket. Mivel s hogyan tartósítottak? Miben és mivel főztek? Milyen alapanyagokat, milyen mennyiségben használtak? – És még számtalan, hasonló, érdekes és hasznos kérdésre kaphatunk választ. Vagy éppen a klasszikus helyzet:

„Volt egy nagyon finom somlói galuska receptünk, de már nincs meg. Hogy is volt az? Keressük meg egy receptes oldalon!”

– ami ma már könnyedén megtehető, hiszen rövidke címszavak segítségével azonnal válogathatunk a jobbnál jobb receptekből.

Megismerhetünk sok, eddig rejtélyesen hangzó, fura elnevezésű hozzávalót, alapanyagot és eszközt is. Bebarangolhatjuk a nagyvilágot, megtudva, más kultúrájú népek milyen ételeket kedvelnek. Aztán pedig a fellelt receptek segítségével magunk is megpróbálkozhatunk elkészíteni őket. Sőt, mindenféle szakácskönyvekhez is gyorsan és kényelmesen hozzá juthatunk, mivel a legtöbbjük már letölthető verzióban is elérhető, a sütni-főzni vágyók nagy örömére. Nem véletlen, hogy a leglátogatottabb hazai weboldalak között ott sorakoznak a receptoldalak, amelyek naponta akár több százezer látogatót is kiszolgálnak.

Modern világunk nagy segítség a gasztronómiában is

A rohamosan fejlődő technika nem éppen szegényes tárháza szinte napról napra gazdagszik újabb ötletekkel, és rukkol elő ügyesen felhasználható újításokkal. Manapság már nem csak számítógépről vagy laptopról érhető el a nagyvilág, s így a gasztronómia csínja-bínja is, hanem táblagépről, sőt már okostelefonról is, különböző alkalmazások segítségével. Így ma már könnyedén főzőcskézhetünk anélkül, hogy közben könyvet kellene lapozgatnunk, hiszen rengeteg közkedvelt receptoldal ás gasztroblog kínálja szolgálatait. Vagy akár be is szerezhetjük a hozzávalókat papír fecnire felfirkantott bevásárlólista nélkül is. Ugyanis mindehhez már praktikus, különféle applikációk állnak rendelkezésre és hívhatóak segítségül bármikor, mindezt úgy, hogy a kis kütyüt könnyedén a kezünkben tartjuk.

Persze, van, akinek pont ez az, ami hátráltató lenne és nem jelent könnyebbséget, mert nem ért a modern technikai vívmányokhoz, vagy éppen a hagyományos, megszokott dolgokat kedveli. Amivel egyáltalán nincs semmi baj, hiszen nem vagyunk egyformák. Ám kétségtelenül hatalmas változásokat hozott az internet a gasztronómia világában is. Az általa nyújtott lehetőségeket nem csak magánszemélyek használják egyre szívesebben, hanem a séfek, éttermek és egyéb vendéglátó alkalmatosságok számára is elhagyhatatlanná vált. Elég, ha csak az alapanyagok megrendelésére gondolunk, mennyivel egyszerűbb, könnyebb és gyorsabb pár kattintással elintézni az egészet, mint űrlapok kitöltögetésével, telefonos egyeztetésekkel megoldani, mint nem is olyan rég.