1000 diák vehet részt az idei Brain Bar Budapesten

Az ország leginspirálóbb eseményének választott Brain Bar Budapest alapítása óta ingyenes a diákok és a tanárok számára. Idén minden eddiginél többen jutnak hozzá ehhez a lehetőséghez, hiszen a szervezők megszüntették a fesztiválokon megszokott VIP-listát, és a korábban e célra fenntartott jegyeket is diákok és tanárok kapják.

A Brain Bar Budapesten a közönség megismerheti a jövő legfontosabb üzleti, technológiai, kulturális és társadalmi trendjeit. Hatvan kiemelkedő személyiség – teljes egészében angol nyelven zajló – előadásai és vitái mellett a jövőjüket tervező diákokat külön esemény is várja Brain Bar Future Jobs címmel, ahol olyan vállalatok vezetőivel léphetnek közvetlen kapcsolatba, mint a Telekom, a BlackRock vagy a General Electric.

A diákok és tanárok regisztrációja most lezárult: a szerencsések közül a legfiatalabb diák 12, a legidősebb tanár 64 éves. Érdekesség, hogy a diákok 15%-a idén már külföldről érkezik a Brain Bar Budapestre, köztük amerikai, ecuadori és indonéz fiatalok is. A külföldiek aránya egyébként az esemény teljes közönségében is nő: a jegyvásárlók immár egyharmada kifejezetten a Brain Bar Budapest kedvéért érkezik Magyarországra.

A Brain Bar Budapestet június 1-3. között rendezik a belvárosi Erzsébet téren. Jegyvásárlásra a http://brainbar.com oldalon van lehetőség.