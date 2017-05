Nem éri meg nagy tételben alkatrészt gyártatni? Nyomtassuk ki magunknak!

Mindazonáltal nem ez az egyetlen megoldás, ha egyforma alkatrészek sorozatáról beszélünk. Hogy mi jöhet még szóba? Az Ipar Napjai konferenciaprogramjában, a FreeDee Printing Solutions előadása során többek között erre is választ kaphatnak a résztvevők.

Protoszériákra vagy alacsony darabszámban végtermékekre sorozatgyártás előtti terméktesztelés során, projektjellegű munkákhoz, kis volumenű értékesítés vagy például promóciós ajándékok gyártása során is szükség lehet. Bizonyos esetekben a gyors piacralépést is segítheti, ha a termék adott alkatrészét először nem a tömeggyártás módszereivel hozzuk létre: az Ultimaker például a tavaly megjelent Ultimaker 3 kétfejes 3D nyomtató első darabjait saját gépein nyomtatott filamenttartókkal dobta piacra, amelyeket csak a későbbi szériáknál cseréltek fröccsöntöttre. A nagy gyártó- vagy műanyagipari cégek mellett például a startupok igénylik még jellemzően ezt a szolgáltatást, mivel egy termék fejlesztésekor gyakran először protoszériát gyártanak vagy kisszériás előrendeléseik vannak.

A 3D nyomtató technológiák elterjedése előtt a tömegtermeléshez nagyon hasonló módszerekkel készültek a kis darabszámú alkatrészigények is. Fröccsöntés esetében például annyi különbséggel, hogy a kis széria kivitelezéséhez a fröccsöntő szerszám nem martenzites acélból, hanem alumíniumból készült. Habár az alapanyag így olcsóbb és könnyebben megmunkálható, az elkészítése ugyanolyan bonyolult folyamat, mint a többmilliós sorozatokat is legyártani képes acél szerszámnak. Ráadásul a pármilliós szerszám mellett egy drága fröccsöntő gépre is szükség volt.

3D nyomtatófarmok

A 3D nyomtatásnak hála sokkal kedvezőbb lehetőségek nyíltak a műanyagipar számára a kisszériás feladatok teljesítésére. A legrugalmasabb megoldás egy 3D nyomtatófarm bevetése. A darabár és az időköltség nem ebben az esetben a legkedvezőbb, azonban ezek a költségek akkor sem nőnek, ha a sorozat minden egyes darabja perszonalizált. Ilyen megoldás például a MakerBot Innovációs Központja, amelyből itthon a FreeDee Printing Solutions műhelyében üzemel egy 11 gépes rendszer. A tucatnyi 3D nyomtatót egy központi rendszeren keresztül egyetlen operátor tudja üzemeltetni. A megoldás keresettségét bizonyítja, hogy a gyártók sorra építenek be a hálózati üzemeltetést könnyítő megoldásokat és például a Formlabsnak is vannak már olyan megoldásai, amelyek nyomtatófarmba integrálhatóvá teszik a nagyfelbontású Form 2 sztereolitográfiás printereket.

Nagyfelbontású, 3D nyomtatott mesterdarabok és vákuumöntés

Mindazonáltal, ha a kisszériánk minden eleme egyforma, akkor érdemesebb a kiemelkedő precizitású Form 2 3D nyomtatót inkább egy vákuumöntő géppel vagy meglévő fröccsöntő gépünkkel kombinálni. A vákuumöntés gyorsabb és olcsóbb, mint a 100-500-1000 darab alkatrész 3D nyomtatása. Mesterformaként egy nagyfelbontású 3D nyomat szolgál, amelyről szilikonból készül a szerszám, egyetlen ilyen szilikonszerszámot pedig akár 25-ször is képes megönteni a vákuumöntő gép. Ezután nem feltétlen azért kell cserélni a szerszámot, mert elkopik, hanem mert kémiai reakció zajlik le a műgyanta (jellemzően kétkomponensű poliuretán) és a szilikonszerszám között.

Nyomtatott protoszerszámok

A Form 2 printer egyik előnye, hogy a sztenderd műgyantákon túl, amely a vákuumöntészeti mesterformákhoz tökéletes, olyan funkcionális alapanyagokkal is dolgozik, mint az ABS keménységű, a kiégethető vagy a 289 fokig hőálló változatok. Ez újabb lehetőségeket nyit, hiszen a protoszerszámot így már hőálló fényérzékeny műgyantából is lehet nyomtatni, nem muszáj alumíniumból vagy szilikonból elkészíteni. Egy ilyen szerszám tovább bírja a strapát, mint a szilikonszerszám, ráadásul akár termoplasztikus, fröccsöntésben is használt műanyagok is önthetők bele. Tehát a 3D nyomtatott szerszám befogható a nagy fröccsöntőgépbe és akár ABS, polipropilén vagy poliamid alkatrészek is önthetők bele.

A FreeDee Printing Solutions (G pavilon, 102A2 stand) tapasztalataikra építve az Ipar Napjai során előadást is tart, amely az említett kisszériás megoldásokat is érinti. Azonban a prezentáció ennél jóval szélesebb témát, mégpedig a gyártófolyamatokat hatékonyabbá, olcsóbbá és gyorsabbá tevő 3D nyomtatási és szkennelési gyakorlatokat öleli fel. Az érdeklődők a FreeDee 3D Akadémia oldalán tudnak regisztrálni az előadásra, amely során többek között arra kapnak majd választ a résztvevők, hogy hogyan hozhatja leggyorsabban vissza az árát egy 3D nyomtató és mit érdemes még 3D nyomtatni prototípusokon kívül.