Hanyatlás az e-könyv olvasók piacán

Az e-könyv olvasó használat megtorpanása

Néhány évvel ezelőtt, amikor megjelentek az e-könyvek még mindenki úgy gondolta, hogy ezzel a technikai fejlődéssel a papíralapú könyvek nem fogják tudni felvenni a versenyt, emiatt vége lesz a Gutenberg-galaxisnak. Ennek ellenére jelenleg úgy tűnik, hogy a papír-könyvek nem tűntek el, sőt több jelenik meg belőlük, mint valaha, és az e-könyvek nem hoztak átütő forradalmat e téren.

Az e-könyv olvasók előnye kétségkívül az, hogy sokkal olcsóbban lehet rájuk könyvet előállítani, mint azokat kinyomtatni, és sokkal jobb rajta könyvet olvasni – kényelmesebb és a szemet is kímélőbb – mint a számítógép monitorán. A kezdeti felfutás után most mégis mélyrepülést tapasztalhatunk e téren. Szakemberek szerint ennek az az oka, hogy időközben betörtek a piacra az okostelefonok, tabletek, ezek használatával egyszerűbb könyvet is olvasni, mint beszerezni és működtetni még egy eszközt (az e-könyv olvasót). Vagyis e-könyvként nem e-könyv olvasót használunk, hanem okostelefont és tabletet. Másik okként fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy az olvasó emberek többsége még mindig jobban szeret papíralapon olvasni, mint különféle digitális eszközökkel, legyen az okostelefon vagy e-könyvolvasó. A kérdés csak az, ez vajon meddig lesz így, lehetséges-e, hogy a felnövekvő, okostelefonnal a kezükben született generációk olyannyira hozzászoknak a digitális eszközökön való olvasáshoz, hogy nem igénylik majd a hagyományos könyvek olvasását?

Stagnáló e-könyvek, maradnak a hagyományosak

Elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban vizsgálták az olvasók olvasási szokásait, ebből a felmérésből egyértelműen a fenti tendencia rajzolódott ki, vagyis az emberek nagy része papír alapú könyveket olvas, azok aránya pedig, akik (emellett) e-könyvolvasót is használnak, csupán 30% körüli, és ez az arány nem nőtt az utóbbi években sem.

Ha továbbra is az okok között keresgélünk, akkor be kell látnunk azt a tényt is, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy a digitális technikai eszközök gyorsak, évről-évre egyre gyorsabbak, velük szemben az e-könyv olvasók meglehetősen lassúnak mondhatók. Ez szintén az okoseszközök malmára hajtja a vizet, annak ellenére, hogy ezeken nem túl komfortos az olvasás, főleg, ha több száz oldalas dokumentumról van szó. Az e-könyvek tehát nem mentek ki a divatból, csupán arról van szó, hogy olvasásuk átterelődött más eszközökre, vagyis az e-könyvek továbbra is népszerűek, ám az e-könyv olvasók eladása jelentősen visszaesett az utóbbi években.

Hazánkban is hasonló a helyzet a könyvpiacon, ám nálunk a papíralapú könyvek piacán is jelentős visszaesés tapasztalható az utóbbi néhány évben. Ennek egyik oka, a könyvek előállítási költségének és ezzel árának a növekedése. Ez nem jó hatással van a magyar könyvkiadók helyzetére sem, akik egyre inkább csak olyan könyveket adnak ki, amelyek biztos sikerrel kecsegtetnek, minimalizálva a kockázatukat, olvashatjuk a regikonyvek.hu online könyvkereskedés oldalán. A papírkönyvek beszerzésének költségei az e-könyvek irányába terelhetik az olvasókat, hiszen azokat jelentős árkülönbséggel lehet megvásárolni. Ennek ellenére még mindig kevés e-könyvet vásárolunk, azokat inkább más forrásokból szerezzük be (pl. torrentoldalak), de ez már egy másik cikk témája lehet.