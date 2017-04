“A jövő utcája” ingyenes kiállítás a világ legizgalmasabb fejlesztéseivel és technológiáival

Az IBM Budapest Lab és a Prezi az idei Craft szoftverfejlesztői konferencia égisze alatt április 22. és 23. között ingyenes kiállítást szervez Budapest belvárosában a technológiai újdonságok iránt érdeklődő nagyközönség számára. Hogyan változtatják meg életünket a következő évek fejlesztései? Melyek lesznek a közeljövő áttörő innovációi? A CRAFT “Street of the Future – A jövő utcája” eseményen többek között robotokkal, önvezető és önparkoló autóval, okos szemüvegekkel, és távvezérlésű okosotthonok modelljeivel találkozhatnak majd az érdeklődök.

“A jövő utcája” interaktív rendezvény célja, hogy a régió legnagyobb szoftverfejlesztői konferenciájának témáit közelebb hozza a laikus, de a technológiai újítások iránt érdeklődő hazai közönség számára. Az eseményre látogatók megismerkedhetnek azokkal a termékekkel és megoldásokkal, amelyeken ma a legnagyobb technológiai cégek szakemberei dolgoznak, és amelyek a jövőben mindennapjaink meghatározó részévé válhatnak majd. Okosabb otthonok és városok, modern, hatékony ugyanakkor mindenki számára elérhető egészségügyi ellátás – mindezt olyan kiállítók mutatják be mint a Bosch, a Nokia, az Accenture, a Telenor, a Prezi vagy a Thyssenkrupp. A teljes lista az esemény oldalán megtekinthető.

“Izgatottan várjuk, hogyan fogadja majd a nagyközönség azokat az újdonságokat, amiket a CRAFT égisze alatt mutatunk be Budapesten, a Prezivel közösen. A legérdekesebb és leginnovatívabb vállalatokat igyekeztünk elérni, akik már létező és tervezés alatt álló fejlesztéseket is bemutatnak majd a rendezvényen. Fontosnak tartjuk, hogy minél több innovatív, pozitív megoldást mutathassunk be mindazoknak, akiket érdekel, hogy mire számíthatunk a közeljövőben a technológia vagy akár a hétköznapok területén – az ingyenes A jövő utcája ennek hivatott helyet adni”