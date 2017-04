Hosszú Katinka a Huawei magyarországi arca

A Huawei bejelentette, hogy Hosszú Katinka lett a vállalat új kampányának arca. A háromszoros olimpiai, ötszörös világ- és tizenháromszoros Európa-bajnok úszónő mostantól a Huawei legújabb csúcstelefonját, a P10-et népszerűsíti többek közt TV-reklámokban, valamint közterületi és online hirdetési felületeken. A „Tökéletes Portré” nevet viselő kampány fókuszában az emberi arc áll, amely

„sok mindent elárul rólunk, tükrözi a vágyainkat, mesél a sikereinkről, a legszebb emlékeinkről és a küzdelmeinkről”

– utalva a készülék kamerájának portréfotózáshoz kifejlesztett képességeire.

Örökítsd meg az arcod! – erre buzdít a Huawei legújabb kampánya utalva arra, hogy mindannyiunk arca egyedi, más-más történetet mesél el, de a portré nemcsak tükör, hanem egyben az önkifejezés egyik legrégebbi formája is. A világ első önarckép fotója 1839-ben készült, a „szelfizés” elterjedésére azonban több mint 150 évig kellett várni. Manapság pedig már minden percben több mint 3 millió fotó készül szerte a világon – 90 százaléka okostelefonnal.

A Huawei ezért is fordít kiemelt figyelmet készülékein a kamera fejlesztésére, és azon belül is a portréfotózás technológiájának tökéletesítésére. A Hosszú Katinka által népszerűsített P10 okostelefon elő- és hátlapi kameráját is a legendás német fényképezőgép gyártó Leicával közösen tervezte a vállalat, így a készülék kiváló portréfotózási lehetőséget kínál felhasználóinak.

A kampány ennek megfelelően az emberi arcra és egyedi történetekre fókuszál, és a „Tökéletes Portré” szlogent kapta. A kampányfilmben sokféle karakteres arc mesél a portré alanyának vágyairól, küzdelmeiről és sikereiről – köztük felbukkan Hosszú Katinka alakja és az úszónő portréja is.

“Nagy örömünkre szolgál, hogy együttműködhetünk Hosszú Katinkával, aki rendkívüli teljesítményével arra ösztönzi az embereket, hogy kövessék az álmaikat, és nézzenek szembe a kihívásokkal. Katinka sok mindenben osztozik a Huawei értékeivel, és mindig keresi a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne nagyszerűbb.”

– mondta el Ament Amarilla, a Huawei Technologies Hungary senior marketing menedzsere.

“A Huawei mottója, a „Make it possible” („Tedd lehetségessé”) számomra azt jelenti, hogy minden nap egy kicsit le kell győznünk magunkat, hogy jobbá váljunk, és elérhessük a céljainkat. Én is ennek köszönhetem a sikereimet, és a Huawei is így érte el, hogy a 6 év alatt, amióta saját márkájú mobilok gyártásával foglalkozik, a világ harmadik legnagyobb okostelefongyártója lett. Emellett nagyon fontos számomra, hogy a közösségi oldalamon az emberek azt lássák, aki tényleg én vagyok, ahogy valóban élem az életem. A Huawei P10 profi kamerájával még élethűbben tudom bemutatni a mindennapjaimat.”

– mondta el Hosszú Katinka.

A Huawei legújabb csúcskészülékei, a P10 és P10 Plus áprilisban kerülnek a hazai boltokba (A P10 április 5-től, a P10 Plus április 15-től kapható). Mindkét készülék előlapi és dupla hátlapi kameráját is a Leicával együttműködésben tervezte, és vadonatúj fotós technológiákkal szerelte fel a gyártó: a 3D arcfelismerő funkció, a pixelmentes nagyítást lehetővé tevő Hybrid Zoom, és a portréfotó mód is mind a kiváló minőségű fotók készítését szolgálják. A P10 Plus kamerája még ennél is többet tud: még jobb minőségű lencse került bele, és a rekeszértéke is nagyobb, így pontosabban tud fókuszálni a közeli fotózásnál, emellett rosszabb fényviszonyok között is természetes, fényerős képeket készít.

A termékről további információ az alábbi linken érhető el: http://consumer.huawei.com/minisite/hu/p10