Hogyan utazzunk Budapesten BKV sztrájk esetén?

Április harmadik és negyedik hetére is sztrájkot jelentett be a BKV két szakszervezeti szövetsége is, mely az ott dolgozók kb 80%-át fedi le.

A Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ) és a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ) bejelentette, hogy április 18-a 0 órától háromnapos, illetve 24-én 0 órától pedig 5 napos sztrájkra lehet számítani. Az ezzel járó munkabeszüntetés minden járműre kiterjed (troli, busz, metro villamos stb.)

A két szakszervezet azzal indokolta döntését, hogy nem sikerültek a BKV-val folytatott bérrendezési, illetve béremelési tárgyalások. A sztrájk első napján óránként és vonalanként is 66% szolgáltatást kell biztosítani, a második naptól viszont csak csúcsidőben kell tartani ezt a mértéket. Ha ez sikerül, akkor csúcsidőn kívül akár teljesen leállhat a BKV szolgáltatása.

Alternatív közlekedési megoldások autó nélkül:

Bringára fel! A belváros egyik legpraktikusabb és gyorsabb közlekedési eszköze egyértelműen a kerékpár. Ugyan nem veszélytelen sport még akkor sem, ha kijelölt bicikliúton haladunk, de megfelelő körültekintéssel gyorsan el lehet jutni ‘A’-ból ‘B’-be.

Ha nincs saját kerékpárunk bármilyen okból kifolyólag, még mindig használhatjuk a MOL BUBI bérelhető rendszerén keresztül meglovagolható drótszamarakat. Regisztráció és befizetés szükséges, viszont utána csak leemeljük az egyik járgányt, és a következő Bubi ponton lerakhatjuk azt. (csoportos kedvezmény is van)

Legújabb alternatív elektromos autó hálózat a GreenGo járművek a BUBI alapelvén működnek. Ha szállítanunk kell valamit, vagy többen mennénk, akkor nagyon hasznos beülni a kis elektromos járgányokba, majd a megfelelő helyen otthagyni és kiszállni belőle.

Ha autóval rendelkezünk segíthetünk a megállókban veszteglő embertársainkon és akár fel is vehetjük őket 1-2 megálló erejéig, ha mondjuk tudjuk hogy egy bizonyos autóbuszvonalon fogunk tovább haladni.

Ha esetleg eddig téliesítve állt a garázsban a robogónk, akkor most érdemes gyorsan rendbe rakni, hiszen szinte ugyanazt az élményt és hasznosságot nyújtja mint a kerékpár, csak kicsit gyorsabban lehet vele haladni.

Ha nincs olyan nagyon messze a cél, akár egy 10-15 perces sétát is bármikor lehet alkalmazni, az egészségnek csak jót tesz, cserébe természetesen sokkal időigényesebb mint bármelyik előző megoldás.

Mindent összevetve érdemes felkészülni a BKV sztrájkra előre, jobb mintha a megállóban ér minket a meglepetés, amikor nem tudunk bemenni reggel dolgozni, mert egész nap nem jár a villamos, vagy csak egy órában egyszer. Emellett a ritkított járatokon felhalmozódott embertömeget is csökkenthetjük ezekkel az alternatívákkal.