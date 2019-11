Made In – Hungarikum születhet a Discovery Channel műsorán

Ezen a napon veszi kezdetét a Made In című magyar produkció a Discovery Channel műsorán.

A sorozat olajozott működéséről, Gyetván Csaba, műsorvezető fog gondoskodni, aki minden epizódban elkalauzol minket a gyártósorok számunkra ismeretlen világába. Legyen szó bármilyen elképzelhetetlen technológiai megoldásról – robotikáról, megújuló energiákról, vagy konyhánk nélkülözhetetlen alapanyagairól –; a sorozat révén mindannyian közelebb kerülhetünk a mindennapjainkat meghatározó technológiákhoz!

A tömegtermelés megjelenésével az emberiség eltávolodott a minket körülvevő tárgyi környezettől. Olyannyira természetesnek vesszük a mindennapok során használt tárgyakat, hogy bele sem gondolunk, mennyire zseniális és látványos technológiai megoldásoknak köszönhetjük őket. Vajon milyen hosszú utat tesz meg egy tálca tojás, mire a szupermarketek polcaira kerül? Milyen folyamatok teszik lehetővé a nappalink melegét adó távfűtést? A sorozat többek között ezekre a kérdésekre ad választ.

A Hogyan készül típusú sorozatoknak mindig is nagy hagyománya volt a Discovery Channel műsorán. Gyetván Csaba műsora, mégis üde színfoltja lesz a csatornának: egy régi műfajt mutat be egy teljesen új, hazai köntösben. A magyar nézők közelebb érezhetik magukat a műfajhoz mint valaha: Csaba, ugyanis olyan gyárakba látogat el, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk, és nem is sejtjük, milyen elképesztő folyamatok zajlanak le bennük.

„Gyermekként órákat ültem a Discovery előtt a klasszikus Hogyan készült miatt, így érthető, hogy a Made In elindulásával egy álmom válik valóra”

– nyilatkozta Gyetván Csaba.

A Made In jó eséllyel pályázik a magyar nézők tetszésére, hiszen hétről hétre olyan hazai helyszínekre kalauzol el minket, amelyekhez bár sokan közel élünk, mégsem ismerjük őket teljes valóságukban. Gyetván Csaba végre lerántja a leplet róluk, hogy mindannyian közelebb kerülhessünk közvetlen környezetünk kulisszatitkaihoz!

A négyrészes első évad december 4-től minden szerdán este 20.00 órakor lesz képernyőn. Az egyes részek témái:

epizód: Mi lapul a konyhánkban?

Megannyi élermiszert használunk fel nap mint nap, anélkül, hogy tudnánk, hogyan készültek. Vajon mi zajlik egy húsüzemben? Milyen hosszú utat tesz meg egy tálca tojás, mire a szupermarketek polcaira kerül? Mi történik a kukoricával, mielőtt a konzerves dobozba jut? Mitől lesz a toast kenyér az, ami? Járjunk utána az igazságnak!

epizód: Megújuló energiák

Az elmúlt évtizedekben nyilvánvalóvá vált, hogy az emberiség Földünket kizsákmányoló magatartása visszafordíthatatlan következményekkel járhat. Ennél fogva óriási potenciál rejlik a megújuló energiaforrásokban. De hogyan állíthatók elő? Miként lesz távfűtés a geotermikus energiából? Hogyan lesz elektromos áram a víz és a Nap energiájából? Hogyan képződhet energia a szemétégetőkben, valamint a hulladéktárolókban? Miként hasznosítja a cukorgyár a gyártás során keletkező répahulladékot? – ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk Gyetván Csabától.

epizód: Szupergépek

Energiaital, siklóernyő, az épületek fém tartószerkezetei. Mi lehet a közös bennük? Annyit elárulhatunk, hogy mindegyik gyártásában használnak valamilyen “szupergépet”. Legyen szó az energiaitalos dobozok kialakításáról, a siklóernyő szárnydarabjainak méretre vágásáról, vagy a hatalmas tartógerendák csavarfuratainak kivágásáról, mindegyikben visszaköszön valamilyen high-tech megoldás. Ezeket mutatja be a Made In mostani adása.

epizód: Könnyen, gyorsan finomat

“Nincs időm főzni.” Sokak számára ismerősen csenghet ez a mondat. Még szerencse, hogy manapság számtalan olyan gyors és könnyen elkészíthető megoldás létezik, mint a száraztészta, vagy a csomagolt szendvics. A készen vásárolható bejgli óta a karácsonyi ünnepek menüjére sem kell rágörcsölnünk. De milyen gyártási folyamatoknak köszönhetjük őket? Fedezzük fel együtt az élelmiszeripar kulisszatitkait!