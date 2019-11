VR-filmekkel újít a 16. Verzió Filmfesztivál

November 12-én indul az egyetlen hazai emberi jogi tematikájú dokumentumfilmes fesztivál, melyet idén 16. alkalommal rendeznek meg.

Az elsőként a Verzió Filmfesztiválon látható Vektor VR-szekciónak a Trafó Kortárs Művészetek Háza biztosít helyszínt november 13. és 16. között. A bemutatott művek között vannak 360 fokos dokumentumfilmek, művészi VR-élmények és immerzív újságírói projektek is. A VR projekteket angol nyelven, illetve eredeti nyelven angol felirattal vetítik.

A Virtuális Valóság egyedülálló és érzékletes utakon von be minket különböző szereplők és történetek világába. A történet középpontjába kerülve annak aktív résztvevőjévé válunk a megszokott passzív megfigyelés helyett. A Vektor szekció válogatásán keresztül megismerhetjük, hogy az alkotók miként használják a médiumot és nyitnak új lehetőségeket a minket körülvevő világ megismeréséhez.

Mika Johnson Metamorphosis VR (Átváltozás VR) című alkotása Kafka klasszikus művének világába vezet be, a nézőnek egy új megközelítést ajánlva fel adaptációról, környezetről és lehetőségekről. A -22.7°C című VR filmben Grönland tájait fedezhetjük fel Jan Kounen rendező és a zenei producer, Molécule vezetésével. A litván Code of Freedom 1991 (A szabadság kódja: 1991) egy forradalom helyszínére viszi el a nézőt, ahol újságíróként azzal az etikai kérdéssel szembesülünk, hogy megfigyelők maradjunk-e vagy cselekvőkként lépjünk be az események láncolatába.