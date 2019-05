A LEGO & Netflix együttműködés: Stranger Things: The Upside Down készlet született

Furcsa dolgok történnek az Indiana állambéli Hawkinsban – de ez alkalommal LEGO® formában. A LEGO Csoport bemutatja legújabb szettjét, a LEGO Stranger Things: The Upside Down-t.

Az első szett, amely a LEGO Csoport és a Netflix együttműködéséből született, lehetővé teszi a Stranger Things és a LEGO rajongók számára, hogy felfedezzék a Byers család házát és az Upside Down természetfeletti világát LEGO formában. Az új szettet 2019. május 15-én jelentik be, és június 1-től lesz elérhető a LEGO Store üzletek polcain.

A vadonatúj készletet egy különleges éjféli esemény keretében mutatták be a londoni Leicester Square-en található LEGO Store üzletben. A látogatókat a világító Mind Flayer természetfeletti látványa fogadta az üzlet homlokzatán, valamint Will Byers LEGO kockából épített kísérteties biciklije, amely elhagyatottan állt az épület előtt. Amint beléptek az üzletbe, a vendégek a Byers család nappalijában találták magukat, ahol az első évadból ismert híres ábécé falat tekinthették meg, valamint Justin Ramsden senior tervezővel beszélgethettek, aki a szetteket is dedikálta. A látogatók egy workshop keretében a Byers család erdei búvóhelyét is megépíthették, amelyet aztán haza is vihettek.

A készletet ezzel párhuzamosan a New York-i Flatiron Districtben található LEGO Store üzletben is bemutatták, szintén egy éjszakai rendezvény keretében. Az eseményen a vendégek a LEGO kockából épített ábécé fal előtt, valamint a Byers család nappalijában fotózkodhattak, továbbá egy LEGO mesterépítővel közösen megépítették a szettet.

A szettben a Stranger Things 8 szereplője található meg minifigura formában: Hopper rendőrfőnök, Joyce Byers, Eleven, Mike, Lucas és Dustin, amint próbálják megmenteni Willt a minifigura Demogorgontól.

A készlet tele van a díjnyertes Netflix soroztat eredeti részleteivel, beleértve az ábécé falat, amelyet világító funkcióval is elláttak, Hopper rendőrfőnök rendőrautóját és a Byers család nappalijában található telefont. Beléphetünk Will szobájába, ahol megépíthetjük a szereplő ágyát, valamint a falat díszítő posztereket is felragaszthatjuk. Szerte a házban rejtett utalásokat is találhatunk, beleértve „Will, a Bölcs rajzát” és az ikonikus Mind Flayer képét eldugva a padláson.

Ez a Stranger Things készlet 2 287 elemből áll és számos kiegészítőt tartalmaz, többek között Hopper rendőrfőnök kávésbögréjét, Eleven gofriját és Mike zseblámpáját, amelyek mind segítenek megoldani az elveszett barát rejtélyét.

Ez a szett mind a Stranger Things, mind pedig a LEGO rajongók számára különleges, amely lehetővé teszi a Byers család Indiana állambéli Hawkinsban található otthona és a rejtélyes Upside Down világ közötti átjárást. Ez a szett tökéletes arra, hogy megépítsük a Stranger Things 2019. július 4-én debütáló 3. évada előtt.

A LEGO Stranger Things: The Upside Down szetthez két használati utasítás készült, amely lehetővé teszi a rajongók számára, hogy megépítsék és szétszedjék mindkét oldalát ennek a különleges szettnek. A készlet feje tetejére állított verziója a tükörképe a valóéletbéli megfelelőjének, csak már enyészetnek indult verzióban, sötétvörös, homályos színekkel, amelyek megfelelnek a népszerű Netflix sorozatban látottaknak.

Jamie Berard, a Stranger Things vezető tervezője a LEGO Csoportnál az alábbiakat nyilatkozta:

„Fantasztikus látni, ahogy valósággá válik a LEGO Csoport és a Netflix közötti együttműködés. A Stranger Things univerzum kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy játékosak legyünk a LEGO kockákkal, és elvesszünk az Upside Down rejtélyes világában. A tervező csapat egy nagyon meggyőző készletet alkotott, amelyet nem csak megépíteni öröm, hanem amely számos apró részlettel és rejtett utalással is szolgál, boldoggá téve ezzel a rajongókat.”

A LEGO Stranger Things: The Upside Down szett 2019. június 1-től érhető el a LEGO Store üzleteiben és a shop.LEGO.com/strangerthings oldalon.