Kint van a Black Mirror legújabb epizódja, melyben Te döntheted el, merre haladjon a cselekmény

Több ízben is említettük már a Black Mirror c. sorozatot, hiszen gyakorlatilag pontosan arról szól, amivel mi is foglalkozunk napi szinten. Aki nem ismerné, annak elöljáróban annyit érdemes tudni az alkotásokról, hogy teljesen különálló sorozatrészeken keresztül mutatnak be lehetséges képeket a közeli jövőről, a fejlődő technika és az ember kapcsolatának függvényében.

A legújabb különálló Black Mirror – Bandersnatch c. része nem állt be ebbe a sorba, ugyanis a történet 1984-ben játszódik, a számítógépes játékok fejlődésének aranykorában, amikor olyan szintű hype övezte a Comodore és egyéb platformokra készített programokat, hogy külön TV műsorban is értékelték azokat heti rendszerességgel. Természetesen az is közrejátszott, hogy még jócskán nem volt akkora dömping, mint manapság, amikor naponta jönnek ki a világszínvonalú játékok. A Bandersnatch egyébként egy könyv, melyet Jerome F. Davis alkotott meg, ami a kor egyik legmenőbb “choose your adventure” könyve, ami annyit tesz, hogy magadnak választhatod ki, merre kalandozol. Ezt a könyvet szeretné a főhősünk egy számítógépes játék formájában elkészíteni, melynek sikeressége szintén rajtunk áll, vagy bukik. Pontosan ez történik velünk is, ha regisztrálunk a Netflixre és megnézzük az epizódot. Egyébként maga a könyv írója nem létezik, de a játék tényleg elkészült félig-meddig, viszont sosem jelent meg.

Na de hogyan működik?

A válasz egyszerű. Beregisztrálsz a Netflix rendszerébe (az első hónap ingyenes egyébként, de előre szólunk, nagyon addiktív), majd, amennyiben alkalmas rá az okosTV elkezded nézni, majd folyamatosan jönnek fel a lehetőségek, ahol dönteni tudsz, merre tovább. Első körben ki kell választanunk, mit reggelizzen a főhősünk, majd egyre komolyabb döntéseket kell hoznunk. Egy pillanatra sem lankadhat a figyelmünk, hiszen elég sok ilyen lesz a rész alatt, olyan sokat, hogyha háromszor végignézzük, akár 3 teljesen különböző részt kaphatunk.

Egyébként a Netflix közleményében olvasható, hogy körülbelül 250 választható jelenetet forgattak le az epizódhoz, melyek végül hatással lesznek az egész epizód műfajára. Egy klasszik családi dráma is lehet a végkifejlet, de brutális thriller irányába is vihetjük a cselekményt. A színvonal egyébként a szokásos Black Mirror színvonal, mind a zene, mind a fényképezés, mind a technikai megoldások teljes mértékben lenyűgözőek, illetve kiugrik, hogy mekkora figyelmet fordítottak arra, hogy ne zökkenjünk ki a jelenetválasztások során, ugyanis a legtöbb alkalommal szinte észre sem lehet venni, amikor az új jelenet beúszik.

Íme egy kis betekintő a tökéletes mai punnyadós programhoz: