Egyre jobbnak ígérkezik az idei év: 5 újabb trailer, amit látni kell

A hétvége most ugyebár kicsit tovább tartott, ezért a kedd az új hétfő, ami azt jelenti, hogy mikor visszatérünk a reggeli mókuskerékbe, akkor sem szabad keseregnünk, hiszen egy csomó új előzetes ütötte föl a fejét az utóbbi napokban. Természetesen ez még korántsem a teljes éves lista, de azért nézzük meg ezt az ötöt, hogy mire lehet számítani.

#1 – Bohemian Rhapsody

A Queen-t talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen a világ egyik legsikeresebb rockzenekara örökre belopta magát a magyarok szívébe, amikor nálunk jártak. Ebből koncertfilm is készült, amit szinte biztos, hogy az idősebb korosztályból senki sem mulasztotta el. A film tulajdonképpen Freddy Mercury életútját kívánja bemutatni. Természetesen a trailerben leginkább a vidám pillanatokat láthatjuk, de azért korántsem volt ilyen egyszerű ez a történet. Reméljük a film nem csak a koncertekről és a bulizásról fog szólni, ahogy az előzetesben láthatjuk… Érkezik: November 2.

#2 – Mission Impossible – Fallout

Amikor azt hisszük nem lesz több Mission Impossible, akkor a semmiből mégis újra előjön Tom Cruise, valami menő motoron, aztán minden (is) felrobban. Személy szerint egy részt sem láttam a filmsorozatból és valószínűleg nem is fogok, de ha ismét valami agyatlan szórakozásra vágyik valaki, ami elég látványos ahhoz, hogy elfeledtesse a teljesen semleges sztorit, akkor meg lehet nézni, ráadásul nem is kell olyan sokat várni, hiszen július 27-én érkezik.

#3 – Cosmos – Lehetséges világok

Erre azért még várni kell, hiszen 2019-ben lesz folytatása a nagysikerű dokumentum filmsorozatnak, melynek első évadában világunk keletkezését és érdekességeit mutatta be nekünk Neil deGrasse Tyson. A következő évad lehetséges világokról fog szólni, illetve arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy élet alakulhasson ki egy bolygón. Szóval aki szereti a tudományt és a Sci-Fi-t, annak kihagyhatatlan!

#4 – Magnum P.I.

Igen, ez nem tréfa. 30 év kihagyás után visszatér a világ legmenőbb bajsza. Tom Selleck legendás szerepét Jay Hernandez fogja átvenni, egyébként elvileg semmi nem fog változni. Nevetséges ingek, teljesen laza, bűnüldözős sorozatra lehet számítani, valószínűleg annyi lesz, hogy jobban fog kinézni, körülbelül úgy, mint egy újra kiadott régi lemez. Valamikor ősszel lehet számítani az érkezésre.

#5 – The Passage

Ismét a Sci-Fi rajongóké a terep. Amiben pedig Ridley Scott keze benne van, az olyan nagyon rossz nem lehet! Kicsit zombis, kicsit vámpíros lesz a történet, reméljük ez nem veti vissza a minőségét és nem lesz gagyi. Valószínűleg idén ősszel már meg is érkezik és akkor mindenre választ kapunk