Mit nézzünk este a kanapéról: 4 új trailer, amit mindenképp látnod kell!

Havonta/kéthavonta rám jön, hogy utánanézzek a legújabb sorozatoknak és filmeknek, hiszen körülbelül addig tart ki az előző fogás, amit hosszas kutakodás árán sikerült összegyűjteni. Mivel a legmenőbb sorozatok és filmek világában van szerencsénk élnünk (jókor születtünk), ezért nem érdemes ezek mellett elmenni, inkább jól meg kell őket nézni, hiszen ezzel is csak jobban képbe kerülünk és még a végén teljes egészében érteni fogjuk a Family Guy epizódokat.

#1 – 13 Reasons Why

A legnagyobb örömömre, a tavalyi év egyik személyes kedvencét fogják a héten pénteken, azaz május 18-án folytatni. a 13 Reasons Why egy öngyilkosságot elkövetett tinédzserlányról szól, aki 13 magnókazettával hagy maga után üzenetet, amikben elmagyarázza, miért tette azt, amit. Az első évadban igazából választ kapunk mindenre, ezért nagyon izgalmas, hogy vajon mit tudnak még ebből kihozni. Állítólag az első évadhoz képest valami brutális nagy csavarral készülnek, reméljük nem szúrják el és lesz olyan jó, mint az első szezon.

#2 – The Predator

Újra megcsinálják a Ragadozó című örök klasszikust, amitől igazából kizárólag annyit várhatunk el, hogy menőn fog kinézni, és jól lesznek a CGI elemek elkészítve. Ahogy az előzetesben is látszik, hatalmas lövöldözésekre, izmos katonai ruhás csávókra és látványos, nagyszabású jelenetekre lehet számítani, viszont nagyon mély tartalmi dologra ne készüljünk a régi filmhez képest sem. A film hivatalosan szeptember 14-én jelenik meg.

#3 – Searching

A világ első olyan filmjével állunk szemben, ami kizárólag számítógépek képernyőjén játszódik. Hatalmas ötlet, hiszen napjainkban a legtöbb időt valamilyen képernyő bámulásával tölti az emberiség legnagyobb része, épp ideje volt ilyen témában is filmet készíteni. Érdekes lesz, hiszen ez egy thriller. Kíváncsian várom, hogyan tudják izgalmassá tenni ilyen zárt környezetben a cselekményt. A film augusztusra várható.

#4 – American Animals

Gyilkosokról, sorozatgyilkosokról készült üldözős témájú filmek/sorozatok gyakorlatilag mindig érdekelnek, még a Criminal Minds is, aminél nem sok kiszámíthatóbb dolog létezik a világon. Itt még olyan csavar is közrejátszik, hogy az igazi gyilkossal is készítettek interjút, amit beépítettek a cselekménybe, ráadásul nem is kell sokat várni rá, hiszen június elsején már jön is!