Tavasszal érkezik a Tűzgyűrű (Pacific Rim) folytatása, annyit elöljáróban, hogy brutális lesz!

Nem tartom magam egy kifejezetten akciófilm-rajongó valakinek, de amikor először láttam a Pacific Rim-et, egyszerűen megállt a kukorica a számban. Mind látványba, ötletben és dinamikában sikerült valami olyan tech cuccoktól korántsem mentes filmet készíteni, ami teljesen odaszögelt a vászon elé.

Szerencsére most már biztos, hogy idén tavasszal érkezik az újabb epizód, ami az ‘Uprising’, azaz a ‘Felkelés’ alcímet kapta. Természetesen itt is lesz majd robot vs. ‘egyéb dimenzióból átkószált űrlény’ harc, mi több, egymással is fognak harcolni az emberek által irányított óriásrobotok, aminél kevés szórakoztatóbb dolgot tudnék felsorolni. Nemrégiben teszteltem a Panasonic legújabb OLED TV-jét, szintén a kétrészes sorozat első epizódjával,lehet érdemes lesz hozzá egyet beszerezni, ha otthoni körülmények között is szeretnénk élvezni az elképesztő látványvilágot.

Íme a trailer, ilyen zúzásra lehet majd számítani: