Netflix & Chill: 5 biztosan menő sorozat, ami még idén vár ránk

Több lehetőség is létezik arra, hogy kiválasszuk, mit kellene megnézni következőként, legyen az film, vagy sorozat, teljesen mindegy. Én személy szerint inkább a sorozatokban hiszek, mert sokkal átfogóbban be lehet mutatni egy történetet 10 óra alatt, mint egy pár órás filmben.

Egyébként első körben érdemes végigböngészni az IMDB top 250 filmjét és ha azok között, mondjuk az első 100-ban van olyan amit nem láttunk, akkor azt meg kell nézni, már csak azért is, hogy értsünk mindent a Family Guy-ból. Persze ha ez nem lenne elég indok, akkor azért is mert nem véletlenül kerültek ebbe az erős listába. Ennek természetesen létezik sorozatos változata is, ha velem együtt te sem filmben gondolkodnál, akkor a képlet ugyanaz, mint a filmeknél.

A továbbiakban igyekeztem összegyűjteni azokat a sorozatokat, amelyek még idén lesznek az ősz/tél folyamán és kihagyhatatlannak ígérkeznek:

#1 Stranger Things (2. évad) – Korunk egyik legjobban eltalált gyerek karaktereivel már az első évad is hibátlanul misztikusra sikeredett, valószínűleg a következő sem lesz gyengébb! (megjelenés: okt. 27.)

#2 American Horror Story (7. évad) – A klasszikus horrortörténeteket feldolgozó sorozat már hetedik éve kápráztatja el a félelemtől keletkező adrenalin szerelmeseit. Eddig sem nagyon tudtak hibázni, vélhetően most sem fognak! (megjelenés: szept. 5.)

#3 The Good Doctor (1. évad) – Ha szerettük a House-t és nem zavar minket, hogy a fő rosszfej srác a Bates Motel-ből a főszereplő, akkor biztosan imádni fogjuk az autista, savant szindrómás fiatal orvostan hallgató történeteit! (megjelenés: szept. 25.)

#4 The Gifted (1. évad) – Nagyon komoly esztétikai érzékkel készítik az X-men körüli sorozatokat, legutóbb ugyebár a Legion-t csodálhattuk végig, ahol egy elképesztően absztrakt világot tártak elénk. Ez azért sokkal klasszikusabb Marvelnek néz ki a trailer alapján, mint a Legion volt, de azért izgalmasnak tűnik. (megjelenés: okt. 2.)

#5 Young Sheldon (1. évad) – Igen jól gondoljuk, arról a Sheldon Cooper-ről van szó, aki a The Big Bang Theory-n keresztül lopta be magát a szívünkbe. A sorozatban mindig csak arról hallunk, mekkora csodagyerek volt, úgyhogy most saját szemünkkel láthatjuk, miként is keserítette meg barátai életét már gyerekkorában (megjelenés: nov. 2)

Ez az én szubjektív top5-ös listám az őszre, nyilván emellett számtalan más film, sorozat és dokumentumfilm fog megjelenni, úgyhogy a témában még jelentkezem!