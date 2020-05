A világ a koronavírus után – új időpontban a Brain Bar jövőfesztivál

Megszokott világunk végérvényesen megváltozott. Európa legnagyobb jövőfesztiválja ezért idén Reboot! (újraindítás) címmel kifejezetten a válság utáni újrakezdésről szól majd.

A Brain Bar is alkalmazkodik a megváltozott helyzethez. Az eredetileg 2020. június 4-5-re tervezett fesztivált 2020. szeptember 18-19-én rendezik meg a Budapesti Corvinus Egyetemen. Nem csupán az időpont, a tervezett program is új: a jövőfesztivál számára nem is lehet kérdés, hogy idén a válság utáni újrakezdés adja a fő témát. A Brain Bar az eseménytől már megszokott módon, top nemzetközi előadókkal és magas szintű tudással szeretné segíteni a közönséget, hogy eligazodjanak a koronavírus utáni világban. A különleges Brain Bar fesztivál címe is Reboot!, azaz újrakezdés lesz.

A témák között a koronavírushoz hasonló más globális veszélyforrások, például a klímaváltozás kezelése, a háborús kockázatok alakulása, a startup vállalkozások túlélése válság idején, az Európai Unió jövője, vagy épp a következő világjárványra való aktív felkészülés is megjelenik. Természetesen lesznek az idei nagy témától független, tipikus Brain Bar sztárvendégek is, mint a francia hoverboard-feltaláló Franky Zapata, vagy a Promobot hírhedt oroszországi startup, amely minden vásárlójának egy saját magáról mintázott, humanoid robotot kínál.

A fesztivál továbbra is díjtalanul látogatható diákok és pedagógusok számára, akik a Brain Bar oldalán regisztrálhatnak. A már megváltott belépők érvényesek az új időpontra vagy visszaválthatóak 2020. június 6-ig.

Arra az esetre, ha a nagyrendezvényeket érintő korlátozások ősszel is érvényben maradnak, a fesztivál szervezői teljes körű online megoldással készülnek, hogy a jövőre kíváncsi érdeklődők idén se maradjanak Brain Bar-élmény nélkül.

További információk a fesztivál honlapján érhetők el, a legfrissebb híreket a Brain Bar hivatalos a Facebook-oldalán, a Facebook-eseményben és a TribeWIRE hírlevélben teszi közzé.