Game jammel a hírdömping és az álhírek ellen – online versenyt hirdet a MOME

Május 29-én indul a 168 órás, ComplexityJam című nemzetközi game jam, amelynek témája a COVID-19 járvány kapcsán a folyamatos hírdömping, hírközlési kényszer és a fake news, az álhírek problematikája.

Egyénileg és csoportban is lehet jelentkezni, és a videójátékok mellett egyéb interaktív digitális narratív alkotások létrejöttét is várják.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 2019 augusztusa óta tagja az Európai Unió által finanszírozott Interactive Digital Narratives for Complexity Representations (INDCOR) című projektnek. A projekt március végi workshopján a rangos nemzetközi egyetemekből álló tagság felvetette, hogy a COVID-19 vírushelyzetre való tekintettel egy gyors, és a program szellemiségéhez is illeszkedő online game jamet, játékfejlesztő versenyt szervezne, melynek főkoordinátori szerepkörét a MOME tölti be. Ezzel egyidőben a MOME Innovációs Központ Kreatív Technológia Hubja játékfejlesztési projektet is indított, a tervezett játékok tematikájukban szintén a vírushelyzet különböző aspektusait jelenítik meg.

A GAME JAM TÉMÁJA: Surviving the Infodemic

Az álhírek terjedése különösen veszélyes a fiatal, középiskolás és egyetemista korosztályra, akik a kritikus információfeldolgozásban segítségre szorulnak. Szükség van az álhírek felismerésével kapcsolatos készségfejlesztésre és a tudatosság erősítésére – különösen most, a járvány kapcsán. Ennek egyik eszköze lehet a játékok és az interaktív tartalmak fejlesztése, hiszen könnyedebb viszonyulási módot ajánl, közösségben készül, és ez segíthet a nehézségek hatásának enyhítésében.

A game jam célja, hogy az elkészülő alkotások olyan kérdésekkel foglalkozzanak, mint a vírus okát többféleképpen értelmező magyarázatok; az egyes országok vírus elleni harcának különböző, egymásnak ellentmondó módjai vagy az egymással szembenálló stratégiák (pl. a nyájimmunitás elérése kontra más, görbét laposító stratégiák).

Az esemény keretében olyan játékok és egyéb interaktív digitális narratív alkotások (interaktív irodalmi alkotások; news gamek; immerzív újságírói alkotások) létrejöttét várják, amelyek a járvány kapcsán egyrészt a fake news, az álhírek problematikájával foglalkoznak, ugyanakkor a közösségi média platformoknak köszönhetően azzal a ténnyel is, hogy a hírek elárasztanak minket.

Az elkészült alkotásokat a nemzetközi zsűri abból a szempontból is vizsgálja, hogyan tudják a játék célját és ennek a komplex problémának egy-egy részét – a hatását, kiindulópontjait, miértjeit (pl. politikai okok, az emberek reakciója, terjedésének módozatai) – bemutatni, illetve hogy mennyire tud kiegyensúlyozott játékélményt átadni a játékosnak.

KIK JELENTKEZHETNEK?

A versenyre a fiatalabb, videójáték tervezés iránt érdeklődő, vagy akár a tapasztaltabb korosztály jelentkezését várják világszerte. A game jam nyelve az angol, ezért alapszintű angol nyelvtudás szükséges!

A game jam során a jelentkezők önálló vagy a szervezők által összeállított csapatokban (előzetes képességfelmérés alapján) terveznek meg egy videójátékot 168 óra alatt. Munkájukat ez idő alatt a szervező egyetemek mentorai segítik.

12-99 éves korig bárki jelentkezhet, akár teljesen kezdők is. A szervezők a Unity játéktervezési program mellett az olyan egyszerű, akár kezdő játéktervezők által is könnyen használható programokat is javasolják, mint a Bitsy Game Maker, a Scratch vagy a Twine.

PLATFORM:

Az itch.io játék és game jam szervezési platform ad teret az online eseménynek, ennek a linkjét az esemény előtt 24 órával küldik ki a szervezők a jelentkezők részére.

IDŐPONT:

A game jam 1 hétig tart, időpontja 2020. Május 29., péntek 18:00 h – Június 5. 18:00 h (CET).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

A game jamre egyedül és csapatokban is lehet jelentkezni május 29. 17.59-ig. Ha valaki csapatot keres, jelentkezését május 26-ig küldje el a megadott Google-formon keresztül: https://forms.gle/PvGTz3e9k4EcVW366

A részvételi szándékot az esemény FB-oldalán elhelyezett regisztrációs formon lehet jelezni.

EREDMÉNYHIRDETÉS:

Az esemény június 13-án egy online streamelt díjátadóval ér véget, ahol zsűri – és közönségdíjat is kiosztanak.

A ComplexityJam kezdeményezője az INDCOR projekt, főkoordinátora Hartmut Koenitz, az Amsterdam University tanára. Az esemény szervezésében olyan rangos egyetemek vesznek részt, mint a finn Aalto University és az amerikai Georgia Institute of Technology. A MOME részéről Bakk Ágnes Karolina, az Innovációs Központ kutatója koordinálja a projektet.

A ComplexityJam támogatója: NKFIH