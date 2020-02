Március 7-8-án immár hatodik alkalommal várja a közönséget tizenhárom, nemzetközileg is elismert progresszív kortárs galéria a Gallery Weekend Budapest (GWB) fesztiválon.

A Kortárs Galériák Egyesületének szervezésében megvalósuló rendezvény célja, hogy az izgalmas programokkal ne csak a visszatérő kiállításlátogatókat szólítsa meg, de azokhoz is közelebb hozza a művészetet, akik eddig csak kacérkodtak a kortárs képzőművészeti galériák felfedezésével. A rendhagyó tárlatvezetések mellett egy egyedülálló pop-up kiállítással is készülnek a szervezők, amelyet kizárólag március 7-én tekinthet meg a nagyközönség.

Az idei tavasz egyik legizgalmasabbnak ígérkező kulturális eseményén a vezető hazai kortárs magángalériák – az acb, a Deák Erika, a Glassyard, a Horizont, az INDA, a Kisterem, a Knoll Budapest, a Molnár Ani, a MyMuseum, a TOBE, a Várfok, a VILTIN és a Vintage – különleges, egyedi és ingyenesen látogatható programokkal várják a látogatókat. A nemzetközi Gallery Weekend sorozathoz kapcsolódó budapesti rendezvény olyan nagyvárosokkal dolgozik együtt a kortárs képzőművészeti színtér tevékenységének és eredményeinek népszerűsítésén, mint Brüsszel, Antwerpen, Chicago, Dublin, Havanna, Kaunasz, Mexikóváros, Párizs, Barcelona, Varsó, Berlin, Peking vagy Tel-Aviv.

„Érdemes odafigyelni a hazai kortárs művészekre és az őket bemutató kortárs galériákra, akik az elmúlt években egyre nagyobb nemzetközi sikereket érnek el. A hazai és nemzetközi díjak és elismerések mellett, olyan világhírű múzeumokban találkozhatunk magyar kortárs alkotásokkal, mint a New York-i Metropolitan Múzeum, a londoni Tate Modern Múzeum, vagy a párizsi Pompidou Központ. Az itthon működő kortárs galériáknak hatalmas szerepük van abban, hogy egy-egy alkotó sikeres legyen. A kortárs képzőművészeti fesztivál tökéletes alkalom arra, hogy minél többen megismerkedjenek a színtér elkötelezett szereplőivel és tevékenységükkel. Szeretnénk mindenkit bíztatni, hogy térjen be ezen a hétvégén minél több galériába. Biztos vagyok benne, hogy a kiállítások széles palettáján megtalálja majd a hozzá közelálló műveket, és ha szerencséje van, még az alkotókkal is tud néhány mondatot váltani”