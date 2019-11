A 2019-es Samsung Fejlesztői Konferencia (SDC19) eseményén a mobil- és csatlakoztatott életmód víziójának megosztásával a vállalat arra inspirálja a fejlesztőket, vállalkozókat és a felhasználókat, hogy kihasználják az innovatív lehetőségeket, amelyeket a mindennapokban kulcsszerepet játszó eszközök nyújtanak.

„Nagy öröm számunkra, hogy a világ legjobb fejlesztőivel és szoftvertervezőivel dolgozhatunk együtt és közösen egy kiterjedt és biztonságos ökoszisztémát hozhatunk létre eszközeink és szolgáltatásaink integrációjával. Célunk, hogy továbbra is olyan innovatív mobil élményeket hozzunk létre, amelyek folyamatosan a felhasználók rendelkezésére állnak.”

– mondta DJ Koh a Samsung mobil és IT divíziójának elnök-vezérigazgatója.

Új fejlesztői lehetőségek a nyitott, skálázható mesterséges intelligencia és IoT platformokon

A Samsung idén elindította a Bixby Marketplace-t, ahol a felhasználók még több Bixby lehetőséget fedezhetnek fel. A felületen a fejlesztők több millió Bixby felhasználónak mutathatják be a platformra szánt szolgáltatásaikat. Az elmúlt hat hónapban a Bixby fejlesztői közössége megkétszereződött. A 2020-as évtől kezdve a Bixby Marketplace szélesebb körben lesz elérhető, így a fejlesztők még több Samsung eszközön mutathatják be szolgáltatásaikat.

A konferencián a vállalat bejelentette, hogy AI platformján a fejlesztők munkáját megkönnyítve, további funkciókkal bővíti a Bixby Developer Studiot:

Új Bixby Template-ekk teszik gyorsabbá a kapszulák elkészítését, így nem szükséges minden fejlesztést az elejéről újraindítani.

teszik gyorsabbá a kapszulák elkészítését, így nem szükséges minden fejlesztést az elejéről újraindítani. Továbbfejlesztett Bixby Views segítik a fejlesztőket abban, hogy platformokon átívelő konzisztens látványvilágot teremtsenek az okostelefonokon túl is, akár a televíziókon, tableteken, okosórákon vagy éppen a hűtőszekrényeken is.

segítik a fejlesztőket abban, hogy platformokon átívelő konzisztens látványvilágot teremtsenek az okostelefonokon túl is, akár a televíziókon, tableteken, okosórákon vagy éppen a hűtőszekrényeken is. Mostantól minden Bixby szolgáltatást regisztrálni lehet a Természetes Nyelvi Kategóriák Natural Language Categories) szerint. Így, ha egy felhasználó egy kategóriához (például hírek, rádió vagy navigáció) kapcsolódóan kér segítséget a Bixbytől, az asszisztens anélkül tud neki megfelelő szolgáltatásokat ajánlani, hogy meg kellene adni az alkalmazás pontos nevét.

Egyre több felhasználó tapasztalja meg, milyen előnyökkel jár a mindennapi életben egy zökkenőmentesen kapcsolódó eszközökből és szolgáltatásokból álló ökoszisztéma. A Samsung IoT platformján, a SmartThingsen keresztül bárki fejlesztheti eszközeit és kompatibilis szolgáltatásait. A fejlesztők és a Samsung partnerei eddig több mint 45 millió aktív felhasználó és több ezer eszköz számára hozták el a csatlakoztatott életmóddal járó előnyöket. A platformon további növekedés várható a WASH (Work as a SmartThings Hub) programon keresztül, amely lehetővé teszi SmartThings Hub szoftverek beépítését akár a hálózati szolgáltatók eszközeibe is.

A vállalat több olyan újdonságot is bejelentett az SDC Samsung Fejlesztői Konferencia rendezvényen, amelyeknek köszönhetően a fejlesztők integrálhatják korábbi eszközeiket a SmartThings platformba.

A tervezők a Rules API -val új, automatizált okos otthon funkciókat hozhatnak létre, amelyek az összes SmartThings eszközön alkalmazkodnak az egyedi felhasználói igényekhez.

-val új, automatizált okos otthon funkciókat hozhatnak létre, amelyek az összes SmartThings eszközön alkalmazkodnak az egyedi felhasználói igényekhez. A Samsung 2020 elején indítja el a SmartThings Device SDK Beta programot, hogy a jövőben is minél több SmartThings kompatibilis eszköz készülhessen.

A Samsung arra bíztatja a fejlesztőket, hogy legyenek aktív részesei az ökoszisztéma építésének és több különböző ösztönző programmal is támogatja a fejlesztői közösséget, mint például a Best of Galaxy Store Díj, a Samsung Mobile Design Competition, a Bixby DevJam és a Samsung Mobile Security Reward program.

Eszközökön átívelő új, inspiráló élmények

A Samsung új szintre emeli a mobilos felhasználói élményt, így a készülékek tulajdonosai arra koncentrálhatnak, ami igazán fontos számukra. A One UI 2 olyan új funkciókkal teszi rendezettebbé a felhasználói felületet, amelyek természetesebb interakciót tesznek lehetővé a készülékkel és emellett a szemet is kímélik. A fejlesztői és felhasználói élmény egységesítése érdekében a vállalat kiterjeszti a One UI 2 használatát az okostelefonokon kívül a tabletekre, a viselhető okoseszközökre és az innovatív kialakítású készülékekre is, mint például a kihajtható eszközök.

A Galaxy Fold mobileszköz a Samsung olyan egyedülálló fejlesztése, amely a kialakításán túl is különleges élményt kínál a felhasználóknak. A vállalat több száz fejlesztővel és partnerrel közösen olyan kihajtható ökoszisztémát hozott létre, amely folyamatosan növekszik és új lehetőségeket teremt a felhasználók számára. Ahogy erre a tavalyi Fejlesztői Konferencián is ígéretet tett, a vállalat további, egyedi kialakítású kihajtható okoseszközök fejlesztésébe kezd.

Az elérhető legjobb televíziós élmény érdekében a vállalat folyamatosan fejleszti 8K technológiáit. Az AI ScaleNet opció alacsonyabb sávszélesség mellett is lehetővé teszi a magas minőségű 8K videók streamelését. A Samsung olyan új eszközöket jelentett be, amelyekkel a fejlesztők egyedi élményeket hozhatnak el a közel 100 millió Tizen operációs rendszerrel működő Smart TV képernyőire.

A Wits automatikusan feltölti a kódban történt módosításokat a tévére, így a fejlesztők szinte azonnal láthatják a javításaikat, ezzel jelentősen rövidülhet a fejlesztési idő.

automatikusan feltölti a kódban történt módosításokat a tévére, így a fejlesztők szinte azonnal láthatják a javításaikat, ezzel jelentősen rövidülhet a fejlesztési idő. Az EasyST megkönnyíti a tartalom-visszajátszás tesztelését, hiszen a fejlesztőknek nem kell saját tesztkörnyezetet vagy applikációt létrehozniuk a tartalom előnézetének ellenőrzésére.

megkönnyíti a tartalom-visszajátszás tesztelését, hiszen a fejlesztőknek nem kell saját tesztkörnyezetet vagy applikációt létrehozniuk a tartalom előnézetének ellenőrzésére. A TIFA (Tizen Identifier for Advertising) segítségével a felhasználók limitálhatják a hirdetések nyomon követését a tévén vagy akár le is állíthatják a célzott hirdetéseket.

segítségével a felhasználók limitálhatják a hirdetések nyomon követését a tévén vagy akár le is állíthatják a célzott hirdetéseket. A Samsung más TV gyártók számára is elérhetővé teszi a Tizen TV OS operációs rendszert.

Végpontok közötti biztonság minden megoldásban

Az olyan fejlődő technológiák, mint az IoT, az AI vagy az 5G új lehetőségeket hoznak a fejlesztői közösség számára. A Samsung számára ez azt jelenti, hogy olyan innovatív eszközöket és programokat adhat a fejlesztők kezébe, amelyekkel biztonságos és megbízható megoldásokat hozhatnak létre.

A Secure Development Lifecycle a fejlesztési, ellátási- és gyártási folyamatok minden szakaszáról rendszerezett áttekintést ad. A Knox SDK a fejlesztők és a felhasználók biztonságáról is gondoskodik, hiszen lehetővé teszi a partnerek és az alkalmazásfejlesztők számára, hogy szolgáltatásaikba magas szintű biztonsági megoldásokat integráljanak. A Samsung ezen felül a német kormányzati szervekkel, különösen a BSI-vel (Szövetségi IT-Biztonsági Hivatal), illetve iparági partnerekkel együttműködve fejleszti tovább mobil-barát eID megoldását. Ezzel a digitális szolgáltatók építhetnek ki egy stabil alapot a felhasználók és kormányzat számára is megbízható azonosítási rendszerek felé.

A Samsunggal való együttműködési lehetőségekről és a 2019-es SDC19 Samsung Fejlesztői Konferencia eseményről további információ az sdc.developer.samsung.com weboldalon, illetve a Twitteren (@samsung_dev), az #SDC19 hashtag használatával érhető el.