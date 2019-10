Hősök Tere Kezdeményezés által negyedik alkalommal megrendezett HeroiKon Nemzetközi konferencia célja, hogy szakemberek és hétköznapi történetek segítségével inspirálja, felrázza és cselekvésre ösztönözze az embereket. Az egész napos esemény idén a növekvő mindset fontosságáról, a kitartásról, a félelmek és sikerek megfelelő kezeléséről szól majd, amelyben életünk végéig fejlődhetünk!

November 7-én minden a tenni akarásról fog szólni az Uránia Nemzeti Filmszínházban! A Hősök Tere Kezdeményezés által negyedik alkalommal megszervezett HeroiKon Nemzetközi Konferencián többek között olyan hírességek adnak elő, mint a különleges rap számairól is ismert színész Molnár Áron noÁr, az Esernyős Ember művészeti projekt vezetője Kalló Péter, Tuza-Ritter Bernadett az ’Egy nő fogságban’ című film rendezője. Olyan világhírű előadók is megosztják majd tapasztalataikat mint például a sajtófotó guru Probert Pledge, a Contact Press Images alapítója.

„Fontosnak tartjuk, hogy a ma elidegenedett világban követendő példákkal ismertessük meg az embereket. Ezért is hívtunk az élet számos területéről neves előadókat a konferenciára, akiknek az előadásain keresztül sokféle inspiráló történettel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A konferenciánk, valamint a szervezetünk célja, hogy hazánkban tudatosítsuk az emberekben, hogy merjenek kiállni magukért és másokért is, valamint csökkentsük a közönyösséget és az előítéletességet. Ezek a képességek valakinél maguktól jönnek, de vannak olyanok is, akiknek nem árt egy kis iránymutatás”