Jelentkezz: Itt egy fejlesztői verseny, ahol nem csak a fejlesztés számít

A versenyen a fiatalok valós tesztproblémákon dolgoznak csapatban, ami által betekintést nyerhetnek a valós üzleti és IT szférába.

A ChaosStack egy egyedi fejlesztői verseny, ugyanis nem specializálódik egyik programnyelvre sem, sokkal inkább a készségek és a gondolkodásmód számít. A 10 kihívás változatos ismereteket és hatékony problémamegoldó készséget igényel.

„Miután számos hackathonon és fejlesztői versenyen vettünk részt, rájöttünk, hogy Magyarországon nincs olyan programozói verseny, ahol a résztvevőknek igazán lehetőségük lenne kipróbálni magukat egyszerre több területen. Szerettünk volna egy olyan rendezvényt létrehozni, ahol a junior programozók valódi üzleti feltételek mellett versenyezhetnek és ismerkedhetnek. Így született meg a ChaosStack, ami az egyik legnépszerűbb versenyünk lett az elmúlt 4 évben.”

– mesélte Gedai Bence a versenyt szervező Tech Embassy vezetője.

A versenyen tehát nem feltétlenül az lesz a legsikeresebb, aki a legtöbb kódnyelvet ismeri, sokkal inkább az a csapat nyerhet, akik egyszerűen, sztereotipikusan fogalmazva nem csak kockák.

Érkezzen hát egy 4+1 pontos ajánló a sikerhez, mely nem csak a verseny résztvevőinek, hanem a már piacon lévő személyeknek is hasznos kompetenciafejlesztési terület lehet!

Problémamegoldó képesség

Mivel a versenyen és való életben is számos kihívás ér minket nap mint nap, szükséges, hogy elsajátítsuk a „thinking out of the box” készséget, azaz, hogy ne csak a definiált lehetőségeinken belül gondolkodjunk.

Csapatmunka

Elengedhetetlen és mindent meghatározó. A csapaton belüli kommunikáció, feladatmegosztás, ha nem működik még a legtehetségesebb, legnagyobb tudású szakemberek is elvérezhetnek.

Optimalizálási készség

Stresszhelyzetben nem a tökéletes megoldásra van szükség, hanem a rendelkezésre álló információ, idő és erőforrás alapján a legideálisabbra.

Priorizálás

Fontos, hogy amikor gyorsan kell sok feladatot megoldanunk tudjuk, hogy a különböző nehézségű challengek közül a csapatunk melyik tagjához, melyik illik. Hogyan tudunk a lehető legjobban és leggyorsabban dolgozni.

+1. Programozói tudás

Nem csalás, nem ámítás, egy fejlesztői versenyen a sokszínű és széles körű programozói tudás tud a csúcsra repíteni egy csapatot, de ha a fenti pontok bármelyike kiesik könnyen háttérbe szorulhat a szaktudás.

A ChaosStacket idén szeptember 28-án rendezik meg a Nokia székházban, ahol a szervezők az egész napos kihívás mellé egy szabadulószobával is készülnek, hogy kikapcsolhassanak kicsit a versenyzők. A versenyen 8 olyan márka is képviselteti magát egy-egy feladattal, akik a fiatal fejlesztőknek jövőbeli potenciális munkahely is lehet.

További információ:

https://hungary.chaosstack.com/faq