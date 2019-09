Itt van a táborok új generációja

Emlékszik még a régi úttörőtáboros időkre? Zánkára, Csillebércre? Vagy a vándortáborokra, amikor minden este máshol hajtottuk álomra a fejünket? Bár a felnőttek többségében ezek kellemes emlékeket idéznek fel, a mai gyerekeknek már eltérők az igényeik. Az új generáció más ingerekre, más élményekre vágyik – szerencsére ehhez megvannak a megfelelő táborok számukra.

Anno elég volt egy sátor, némi ruha és élelem, focizási vagy pingpongozási lehetőség, esetleg az elmaradhatatlan esti tollaslabdázás, és már kész is volt a tábori program! Ha még vízpart is akadt a közelben, már igazán szerencsésnek érezhette magát egy akkori táborozó gyerek. Kirándultak, számháborúztak, bogarakat gyűjtöttek, este pedig közösen tüzet raktak, és tábori dalokat énekelve sütögették a szalonnájukat, melynek zsírját kenyérre csöpögtették.

A mai ifjúság ennél már többre, izgalmasabb programokra vágyik. A természet helyett általában jobban érdekli a gyerekeket az informatika, és más közösségi élmények tartják őket izgalomban. Számukra hozta létre a PEOPLE TEAM a különböző technikai táborait.

Az utóbbi évek egyik nagy áttörése volt a drónok megjelenése és gyors elterjedése. A drónfelvételeknek elképesztő a népszerűségük – nem is csoda: onnan mutatják meg a világot, ahonnan csak keveseknek adatik meg megpillantani. Már a legkisebbek fantáziáját is magával ragadják a drónok. Éppen nekik találták ki a dróntábort, ahol a szakma legjobbjaitól kaphatnak tanácsot, és leshetik el a profik trükkjeit, valamint egy saját drónt is megépíthetnek.

A drónokhoz hasonlóan a technológia élvonalába tartozik a robotika is. Ki ne szeretne önjáró szerkezeteket létrehozni? Megismerni a robotok világát? A robotikatábor résztvevői önálló projektekben próbálhatják ki magukat, de aki szeretne, csoportban is dolgozhat.

Talán nincs is olyan gyerek, aki ne ismerné a Minecraft nevű játékot, amelynek ma is töretlen a népszerűsége. A Minecraft azzal hozta létre a videojátékozás új szintjét, hogy a felhasználó maga alkothat új pályákat. A játékkal rengetegen játszanak – nekik szól a Minecraft-tábor.

A világ változik; régen számháborúban vívtak egymással ádáz csatákat a gyerekek, ma már inkább virtuális pályákon mérik össze erejüket. De táborozni ma is szeretnek, csak rá kell érezni, mi „jön be” a srácoknak.