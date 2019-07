Ilyen egy jó szervezés? Soha sem festettek még egy festményt ennyien

Alkotásutca csapata azonban még ezen is csavart egyet a hétvégén, hiszen nem csak együtt, hanem ugyanazt a képet is festették rengetegen. Szám szerint 1111-en, ami rögtön egy rekord is ebben a soha nem látott kategóriában.