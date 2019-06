A Brain Bar színpadán aratott sikert a Happy at Work, a Blastoff startupverseny idei győztese

Az öt ország tizenegy versenyző csapata közül a munkahelyi elégedettség mérését elősegítő megoldást fejlesztő svéd Happy at Work győzte meg a zsűrit és nyerte meg a Blastoff fődíját, így ők az OXO Holdings 150 ezer eurós befektetési ajánlatával láthatnak hozzá terveik megvalósításához.

A Deloitte különdíját a magyar LOKCHECK nyerte el, akiknek célja a digitalizáció elterjesztése a magyar építőiparban.

A Brain Bar első napján a döntős csapatok egyenként három percben prezentálhatták ötleteiket és a verseny iránti nemzetközi érdeklődést jól mutatja, hogy az idei verseny döntőjébe brit, lengyel, dán és svéd startup is bekerült. A Blastoffon bemutatkozott projektek között volt többek között fenntartható termékek piactere, az étkezést kávékapszulához hasonlóan forradalmasító megoldás, valamint a filmkészítőknek felhő alapú tárhelyet kínáló szolgáltatás is. A döntős csapatok felsorolása és bemutatása itt olvasható: Blastoff döntősök

A 11 versenyző olyan neves nemzetközi és hazai szakemberekből álló zsűri előtt mutatta be megoldásait, mint Martin Olczyk, a Techstars ügyvezető igazgatója; Apró Anna, kockázati tőkebefektető; Oszkó Péter, az OXO Group alapítója, valamint Gelencsér Zoltán, a Vodafone Hungary pénzügyi igazgatója; Tancsa Zoltán, a Deloitte Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának partnere és Jónás László, a Design Terminal üzletfejlesztési vezetője.

A Deloitte Fast50 Most Disruptive Technology Special Award 3.000.000 Ft-os tanácsadási szolgáltatással járul hozzá, hogy a különdíjas LOCKCHECK újabb nagy lépést tegyen a világpiaci siker irányába.

A startupok versenyén a jövő legfiatalabb vállalkozóinak nemzetközi versenye, az Invendor Innovation Academy uSchool entrepreneurship program győztese, a Swin csapata is nagy sikerrel mutatta be projektjét a Blast Off startup versenyen.

A Brain Bar Európa legnagyobb jövőfesztiválja, amely idén is csatasorba állítja tudomány és technológia, az üzleti világ és a művészetek képviselőit, hogy megvitassák a jövő legfontosabb kérdéseit.