Jelentkezz: A Sony World Photography Awards 2019 Nemzeti díja tárt karokkal várja a magyar tehetségeket

A World Photography Organisation örömmel jelenti be, hogy elindult a jelentkezés a Sony World Photography Awards magyar Nemzeti díjára. A Sony World Photography Awards hatéves múltra visszatekintő elismerése egyedülálló lehetőséget biztosít a pályázóknak a világ több mint 50 országából, hogy munkájukat egy nemzetközileg híres fotópályázaton mutathassák be és ismerjék el.

Azok a magyar fotósok, akik jelentkeznek a Sony World Photography Awards Nyílt verseny tíz kategóriájának egyikére, automatikusan részt vesznek a magyar Nemzeti díjban is. A zsűri többek között olyan kategóriákban keresi a legjobb önálló képből álló munkákat, mint az Építészet, Utazás, Kultúra és Utcai fotózás (a teljes lista lejjebb található).A magyar Nemzeti díj győztese a Sony legújabb képalkotó eszközeiből álló felszerelésével gazdagodik, valamint fényképét bemutatják Sony World Photography Awards éves kiállításán, 2019 áprilisában, Londonban.

A Nemzeti díj 2012 óta része a fotóverseny programjának, amelyben a zsűri elismerését fejezi ki azoknak a fotósoknak, akiknek önálló képből álló munkája minden szempontból kiemelkedik a honfitársaik által beadott jelentkezések közül. A 2018-as Nemzeti díj győztese Radisics Milán “People swirling on an ice court” című munkája volt, amelyben egy újfajta szemszögből mutatta be a korcsolyázás szépségét, és a korcsolyázás közben szövődő emberi kapcsolatokat.

„Minden apró megerősítésnek örülök, de különösen fontos számomra, hogy a szakma legnagyobbjai a sok kiváló nevezés közül végül az én munkámat ismerték el a világ egyik legnagyobb fotóversenyén. Ez a győzelem megmutatta, hogy jó úton járok. Külön öröm számomra, hogy emberek millióihoz juthat el a munkásságom”

– mondta Radisics Milán, a magyar Nemzeti díj tavalyi nyertese.

A XII. Sony World Photography Awards az idei évben is többféle kategóriában díjazza az elmúlt 12 hónap legjobb kortárs fotóművészeti munkáit. A jelentkezés ingyenes a www.worldphoto.org/swpa weboldalon. A fotópályázat a győztes és shortlistes fotósok számára világszintű elismerést, pénznyereményeket, a Sony legújabb digitális képalkotói eszközeit, valamint kiállításokon való részvételt biztosít. A fotópályázat zsűrijét a fotóipar szakértői mellett múzeumok, kiadók, médiaügynökségek és fesztiválok vezető beosztású szakértői alkotják. A Nyílt, Ifjúsági és Nemzeti díj versenyek zsűrielnöke Rebecca McClelland (Egyesült Királyság), a Saatchi Saatchi & Prodigious fotográfiai igazgatója és művészeti produkció vezetője.

A zsűritagok részletes életrajzai ITT érhetők el

„A témák sokszínűsége, és a tény, hogy a képek olyan kérdéseket vetnek fel, vagy olyan problémákra hívja fel a figyelmet, amelyek az egész világot érintik teszi igazán izgalmassá és egyedivé a fotópályázatot. Azoknak, akik szeretnék bemutatni tehetségüket azt tanácsolom, hogy gondosan válasszák ki a nekik megfelelő kategóriát és higgyenek abban, amit közölni akarnak a világgal. Mutassák be hogyan látják a világot, és messziről kerüljék a közhelyeket. A különböző fényképezési technikák és stílusok egyre nagyobb hangsúlyt kap a kreativitás és a dinamika, ezért a technikai tudás is rendkívül fontos. A kiváló szakemberekből álló bizottságot nehéz lenyűgözni, de ha a pályázók a legjobbat hozzák ki magukból, akkor egyáltalán nem lehetetlen. Meg kell győzniük a zsűrit, hogy képesek egyszerre összefüggő, dinamikus és gyönyörű fényképeken bemutatniuk témáikat”

– osztotta meg jótanácsait Mike Trow, a 2019-es Professzionális verseny zsűrielnöke.

Fontos dátumok

A 2019-es Sony World Photography Awards versenyeinek jelentkezési határideje a következő:

november 30. 14:00 – Diák verseny

január 4. 14:00 – Nyílt, Ifjúsági és Nemzeti díj versenyek

január 11. 14:00 – Professzionális verseny

A Nyílt- és Ifjúsági shortlistesek névsorát 2019. február 5-én, a Nyílt verseny és a Nemzeti díj győzteseit 2019. február 26-án jelentik be. A Professzionális és Diák versenyek döntőseit 2019. április 2-án, az Év fotósa, a Nyílt verseny kategória győzteseket, valamint a Diák, Ifjúsági és Professzionális versenyek győzteseit 2019. április 17-én jelentik be.