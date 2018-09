Mentorprogram indul annak érdekében, hogy jobban megértsük a tudományt

Népszerű mentorokkal idén is folytatódik a SCIndikátor tudománykommunikációs készségfejlesztő program. A képzésen részt vevő egyetemisták magabiztos előadókká válhatnak, ami a tudományos életben való érvényesülés mellett az ismeretterjesztésnek is alapfeltétele. A három hónapos tréningre október 22-ig lehet jelentkezni.

Az átfogó programban a tehetséges egyetemisták és doktorandusz hallgatók nélkülözhetetlen kommunikációs készségeket sajátítanak el, melyek segítségével közérthetően és szórakoztatóan mutathatják be kutatási területüket, eredményeiket. Az ingyenes képzés során személyre szabott mentorálás és csoportos tréningek segítik a diákokat. Az improvizáció, történetmesélés, előadás- és beszédtechnika fejlesztése mellett téma lesz még a saját márka felépítése a közösségi médiában, az időgazdálkodás és a videókészítés is.

„A program valós igényeket szolgál, és célja, hogy a jövő tudósait és kutatási eredményeiket a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tegye. Olyan kommunikációs eszköztárat adunk a kutatók kezébe, melyet a későbbiekben akár nyilvános szerepléskor, akár egy cikkíráshoz bármikor felhasználhatnak”

– mondta Szigeti Fanni szervező, a Nők a Tudományban Egyesület ügyvezetője.

A SCIndikátor programra azok az alap-, mesterszakos és doktorandusz hallgatók jelentkezhetnek, akik STEM (természettudományos, informatikai, mérnöki, illetve matematikai) területen kutatnak vagy terveznek kutatni és szeretnének magabiztos előadókká válni. A program végén a tizenkét döntős a SCIndikátor záróeseményén mutatja be kutatását a nagyközönségnek és a szakmai zsűrinek. A félmillió forintos fődíj mellett a legtehetségesebbeket a SCIndikátor szakmai partnerei is díjjazzák. A díjak között külföldi konferencia részvétel, szakmai utazás és publikációs lehetőség is szerepel.