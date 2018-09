Hat új vállalkozással indul neki az ősznek a Design Terminal Mentorprogramja

A 2014-ben elindított, ám 2016 óta már nemzetközi Mentorprogramra a világ 56 országából, 215 jelentkező közül válogatta ki a legjobbakat a Design Terminal szakmai csapata és az üzleti életben kiemelkedő mentoraik.

A Design Terminal Mentorprogramja eddigi működése alatt már több mint 800 induló vállalkozás termékének tovább fejlesztésénél működött közre, valamint segítette sikeres befektetések megvalósulását és nagyvállalati együttműködések kialakítását is. Az ősztől megújuló programban kiemelt hangsúlyt helyeznek arra, hogy a startupokat és a nagyvállalatokat kölcsönösen felkészítsék a sikeres együttműködésre.

A most kiválasztott legjobb hat cég egy 3 hónapos, intenzív és térítésmentes vállalkozásfejlesztésen vesz majd részt. A hazai és nemzetközi mentorok támogatása mellett a résztvevők a Design Terminal olyan nagyvállalati partnereivel is együttműködhetnek, mint az E.ON, a MOL, a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest vagy a BlackRock Budapest.

Mi az a mentorprogram?

A Design Terminal három hónapos, intenzív vállalkozásfejlesztő programjában a startupok üzleti modelljét, szervezeti és jogi hátterét, valamint marketingkommunikációját fejlesztik. A mentoráláson átesett cégek értékesebbé válnak, és felkészítik őket a nagyvállalatokkal és befektetőkkel való hatékony együttműködésre. Az elmúlt évek mentoráltjai között olyan sikeres csapatok szerepeltek, mint az energiatermelő utcaburkolatot fejlesztő Platio, a látássérülteket az olvasás öröméhez juttató Gloveye, a pályakezdő munkavállalók számára karrierlehetőségeket kínáló Zyntern és a nagyszabású drone show-okat megvalósító CollMot Robotics. A tehetséggondozó programot, melyet 2014-ben az Európai Bizottság is kitüntetett, hazai és nemzetközi nagyvállalatok mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) is támogatja.

A Design Terminal 2018-as őszi mentorprogramjában részt vevő csapatok:

A Cogito egy kollaborációra építő, e-tanulást kínáló közösségi platform, amelyen keresztül a diákok közösen készíthetnek jegyzeteket, melyeket később tanáraik validálhatnak. Ezáltal olyan platformot kívánnak létrehozni, amely mind az intézmények, mind a hallgatók igényeit kielégíti, és megbízható tananyagot szolgáltat a jegyzetek, valamint az élőben közvetített órák, gyakorlatok, és akár műtétek révén is.

Az Innobie küldetésének tekinti, hogy kiterjesztett valóság használatával mindennapos élménnyé változtassa az oktatás izgalmát. Alkalmazásuk segítségével a tanárok könnyen olyan bemutatókat állíthatnak össze, amely segítségével 3D-ben is megjeleníthetik, ezáltal közelebb hozhatják a diákokhoz a tananyagot. A vajdasági egyetemistákból álló csapat megnyerte az idei Microsoft Imagine Cup magyarországi fordulóját, valamint a nemzetközi döntőben bejutottak kategóriájuk Top 5 helyezettjei közé is.

A Photon egy olyan, fotósokat, illetve videósokat közvetítő ügynökség, amely hidat képez az ügyfelek és a fotósok között azáltal, hogy pár kattintással a megfelelő szakembert rendeli az adott projekthez. A 19 éves női CEO-val rendelkező csapat sikeresen részt vett a Telenor akcelerátor programjában, és most, a Design Terminal mentorprogramjával a nagyvállalatok felé szeretnének nyitni.

A svéd alapítású Real Edu a felsőoktatás modernizációját tűzte ki maga elé. Célja, hogy a diákok már az iskolapadban olyan aktuális, a munka világában releváns problémákkal találkozzanak, amely valós, gyakorlati tudáshoz juttatja őket, így segítve a felkészülést az egyetem utáni életre. Az alapítót, Ibrahim Naji-t idén a Top 6 svéd fiatal vállalkozó közé választották.

A Sharekiwi egy olyan lokális, hálózat nélküli, biztonságos kommunikációt lehetővé tevő rendszer, amely az akár 45 km hatótávolságával számos felhasználási területen hasznos lehet. A Sharekiwi egy telefontok és a hozzá tartozó applikáció segítségével HD-minőségű tartalmak megosztására is képes, de egyszerűbb üzenetváltásra is alkalmas. A csapat korábban már részt vett a CEU Innolab programjában, illetve kaptak Hiventures befektetést is.

A Socialmap egy olyan bostoni székhelyű, munkavállalókat elemző platform, amely segít a munkáltatóknak elkötelezettebbé tenni a dolgozókat. Programjukkal, mely a csoportot, mint önálló entitást elemzi, a csapatmunkák során folyó verbális és nonverbális kommunikációt figyelik.