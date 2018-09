Az Akvárium Klubban megnézheted a legjobb hazai és külföldi mobilfotósok díjnyertes alkotásait

Az okostelefonos fotózás előtt tiszteleg a Huawei kiállítása. A vállalat két héten keresztül enged betekintést a mobilfotózás világába az augusztus végén lezárult Next Image Mobile Photography Contest legjobb alkotásait bemutató tárlaton.

„A technológiai fejlődés ma már lehetővé teszi azt, hogy okostelefonnal is kiváló minőségi fotók készüljenek. Olyan minőségű fotók, amelyekről néhány éve még nem is álmodtunk, és amelyeket egy kiállításon is érdemes bemutatni. ”